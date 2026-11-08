Điền Hi Vi khiến Bạch Lộc tủi nhục ê chề

Mọi chuyện đang vô cùng căng thẳng giữa Điền Hi Vi và Bạch Lộc.

Mạng xã hội Trung Quốc đang đặt Bạch Lộc và Điền Hi Vi lên bàn cân vô cùng căng thẳng sau hai sự kiện liên tiếp tại Thái Lan. Trong khi buổi gặp gỡ người hâm mộ của Bạch Lộc bị hủy sát ngày tổ chức vì lo ngại vấn đề an ninh, Điền Hi Vi lại có màn xuất hiện tưng bừng tại Bangkok, được đông đảo fan chào đón ngay từ sân bay. Sự đối lập này nhanh chóng trở thành topic hút thảo luận lớn, thậm chí khiến một bộ phận người hâm mộ hai nữ diễn viên xảy ra tranh cãi.

Cụ thể, Bạch Lộc dự kiến tổ chức fanmeeting mang tên MEET & LOVE BAILU SPECIAL FANMEETING tại ICONSIAM HALL, Bangkok vào ngày 25/10/2026. Đây là hoạt động thuộc dự án WeSpark, nằm trong chuỗi sự kiện quảng bá của WeTV với Bạch Lộc trong vai trò Đại sứ toàn cầu. Người hâm mộ ở nhiều nơi đã lên kế hoạch sang Thái Lan, đặt vé máy bay và khách sạn để gặp thần tượng.

Tuy nhiên, ngày 19/10, phòng làm việc của nữ diễn viên bất ngờ thông báo hủy sự kiện sau khi trao đổi với nền tảng và đánh giá các cảnh báo rủi ro gần đây. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã phát đi khuyến cáo an toàn sau hàng loạt vụ công dân Trung Quốc mất tích, bị lừa đảo hoặc cưỡng ép đưa đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar. Đáng nói, cảnh báo còn đề cập những lời mời chụp phim, biểu diễn giả mạo nhắm vào người làm trong ngành giải trí.

Trước khi đi đến quyết định hủy, ê-kíp Bạch Lộc từng mở đợt hoàn vé miễn phí và cam kết hỗ trợ những khoản thiệt hại thực tế liên quan đến vé máy bay, khách sạn cho người hâm mộ đủ điều kiện. Sau thông báo chính thức, nữ diễn viên và phòng làm việc cũng gửi lời xin lỗi, đồng thời tiếp tục triển khai phương án bồi thường chi phí phát sinh.

Trong khi đó, ngày 5/11, Điền Hi Vi vẫn có mặt tại Bangkok để tham dự sự kiện iQIYI iJOY TH 2027. Nữ diễn viên đến Thái Lan với tư cách Đại sứ toàn cầu của iQIYI International, xuất hiện tại ICONSIAM HALL và có buổi giao lưu với người hâm mộ địa phương. Xuất hiện khá muộn ở sân bay, Điền Hi Vi vẫn khiến nơi đây vỡ trận trong vòng vây fan Thái Lan. Những hình ảnh Điền Hi Vi tươi cười, vẫy tay chào người hâm mộ, nhận hoa và liên tục tương tác với đám đông nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Thái Lan. Tại sự kiện, nữ diễn viên tiếp tục nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Truyền thông địa phương ghi nhận đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp gỡ fan Thái Lan trên cương vị Đại sứ toàn cầu của iQIYI.

Sức hút của Điền Hi Vi tại Thái Lan không phải tự nhiên mà có. Năm 2026 đang là một năm thành công rực rỡ của nữ diễn viên khi liên tiếp có ba bộ phim tạo tiếng vang trên ba nền tảng phát trực tuyến lớn của Trung Quốc. Trục Ngọc, tác phẩm đóng cùng Trương Lăng Hách, giúp cô bứt phá mạnh mẽ với chỉ số nhiệt độ vượt 10.000 trên iQIYI và 30.000 trên Tencent Video. Tiếp đó, Low IQ Crime tiếp tục ghi nhận thành tích tốt trên iQIYI, còn Gả Kim Thoa vừa lên sóng đã vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên Youku chỉ sau 48 giờ, đồng thời được phát hành trên Netflix. Với loạt thành tích liên tiếp, Điền Hi Vi đang là "tiểu hoa 95" có phong độ ổn định nhất màn ảnh Hoa ngữ năm nay.

Tranh cãi càng trở nên ồn ào khi một bộ phận tài khoản được cho là fan Bạch Lộc liên tục nhắm đến Điền Hi Vi sau chuyến đi Thái Lan. Thay vì nhìn nhận đây là hai hoạt động có tính chất khác nhau, những tài khoản này lại đặt lên bàn cân độ hoành tráng của hai sự kiện, nghi ngờ lượng fan ra sân bay đón Điền Hi Vi, thậm chí cho rằng hình ảnh nữ diễn viên được chào đón rầm rộ chỉ nhằm tạo hiệu ứng truyền thông. Một số bài đăng còn xoáy vào chuyện Bạch Lộc phải hủy lịch trình trong khi Điền Hi Vi vẫn có thể đến Thái Lan, biến sự khác biệt về lịch trình thành cuộc cạnh tranh hơn thua giữa hai nữ diễn viên.

Cách hành xử này lại khiến cộng đồng mạng có thêm lý do để mỉa mai fandom Bạch Lộc. Trớ trêu hơn, thay vì khiến Điền Hi Vi mất điểm, những màn công kích từ một bộ phận fan quá khích lại khiến Bạch Lộc bị réo tên và trở thành đối tượng bị chế giễu. Không ít cư dân mạng cho rằng một fandom càng cố chứng minh thần tượng không thua kém người khác bằng cách hạ thấp đối thủ thì càng dễ tạo phản ứng ngược. Bản thân Bạch Lộc không phải người gây ra cuộc tranh cãi, nhưng tên tuổi cô vẫn bị kéo vào màn khẩu chiến chỉ vì sự hơn thua của một bộ phận người hâm mộ.

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng việc đặt hai sự kiện lên bàn cân là thiếu công bằng. Fanmeeting của Bạch Lộc là một buổi gặp gỡ riêng có bán vé, dự kiến diễn ra trong bối cảnh cảnh báo an ninh được đưa ra; còn sự kiện của Điền Hi Vi là hoạt động quảng bá quốc tế do một nền tảng lớn tổ chức, với hình thức đón tiếp và phân bổ người tham dự khác biệt. Việc một sự kiện bị hủy vì lý do an toàn hoàn toàn không thể dùng làm thước đo sức hút của nghệ sĩ, cũng như không thể phủ nhận tình cảm mà fan Thái dành cho Điền Hi Vi.