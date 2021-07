Điên cuồng trỗi dậy, IS khốn đốn dưới làn “mưa đạn” ở Syria

Theo syriahr.com, các nhà hoạt động của tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) đã thông tin về một cuộc tấn công vũ trang mới của các tay súng không rõ danh tính, nhưng được cho là khủng bố IS nhằm vào một đồn quân sự của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở thị trấn al-Shuhayl, vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor.

Sau cuộc tấn công, các cuộc đụng độ bằng vũ khí hạng nhẹ giữa hai bên đã diễn ra khốc liệt khiến một số thành viên và máy bay chiến đấu bị thương. Sau cuộc tấn công, SDF đã ập vào một số ngôi nhà xung quanh đồn bị tấn công, bắt giữ ít nhất hai thanh niên.



Vào ngày 10/7, các nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ với SOHR rằng các tay súng được cho là của khủng bố IS đã bắn chết một chiến binh SDF bằng một loại vũ khí cá nhân, tại thị trấn al-Tayyanah ở vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor. Điều đáng chú ý là chiến binh bị tử vong đến từ làng al-Jerthi ở vùng nông thôn miền Tây Deir Ezzor.

Ngay sau sự việc trên, một đơn vị thuộc Lực lượng Dân chủ Syria đã bắt giữ 10 phần tử khủng bố IS trong một chiến dịch an ninh chung với liên minh do Mỹ dẫn đầu ở vùng nông thôn phía tây Deir Ezzor.

Cuộc chiến ở Syria diễn biến phức tạp

Người đứng đầu Văn phòng Truyền thông và Thông tin của SDF, Farhad Shami, đã tweet vào đầu ngày hôm nay, "trong một chiến dịch an ninh được hỗ trợ bởi ISR của liên minh quốc tế, SDF đã bắt giữ 10 kẻ khủng bố có liên quan đến Daesh, ở vùng nông thôn phía tây Deir Ezzor."

"Chiến dịch nhắm vào các làng Geneina, al-Housan và các trang trại xung quanh, và được tiến hành theo yêu cầu của người sống trong khu vực do các hoạt động khủng bố ngày càng gia tăng", ông tiếp tục.

Vào thứ Sáu tuần trước, Lực lượng An ninh Nội bộ (Asayish) của Bắc và Đông Syria đã bắt được một tên khủng bố IS trong một chiến dịch an ninh ở al-Salihiyah thuộc vùng nông thôn của Deir Ezzor.

Những ngày qua, do hoạt động mạnh của khủng bố IS ở nhiều nơi tại quốc gia Trung Đông này, các lực lượng chống khủng bố có mặt ở Syria đã triển khai nhiều cuộc tấn công, không kích gây tổn thương lớn cho khủng bố.

Tại sa mạc ở vùng nông thôn al-Raqqah, lực lượng quân chính phủ Syria và các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố IS đã có cuộc giao tranh khốc liệt khi các phần tử khủng bố tấn công vào các vị trí của quân Chính phủ. Trước sức tấn công dữ dội của khủng bố, quân đội Syria đã lập tức dồn lực lượng đáp trả. Tại cuộc giao tranh này, khủng bố thương vong lớn tuy nhiên quân chính phủ cũng bị tổn hại.

Và sau đó, để hỗ trợ quân đội Syria, lực lượng không quân Nga cũng liên tiếp nã hàng chục cuộc không kích nhằm vào quân khủng bố. Tuy chưa có con số thương vong cụ thể của khủng bố nhưng được biết IS thiệt hại không nhỏ.