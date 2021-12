Diễn biến 'nóng' vụ người phụ nữ tử vong bất thường bên vệ đường

Sáng 26/12, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau gần 10 giờ tích cực điều tra, mặc dù chủ khách sạn và nhân viên cố tình quanh co nhưng bước đầu lực lượng công an đã xác định được nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong bên đường.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h ngày 25/12, một người dân sinh sống trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột phát hiện một người phụ nữ nằm bên đường. Khi người này lại kiểm tra thì thấy người phụ nữ đang trong tình trạng thoi thóp, trên người có nhiều vết thương nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt đưa người phụ nữ tới Bệnh viện Đa khoa TP Buôn Ma Thuột cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Bên cạnh đó, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (Công tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với các phòng nghiệp của công an tỉnh và Công an TP Buôn Ma Thuột tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Sau gần 10 giờ đồng hồ tích cực điều tra, lực lượng công an đã xác định được nạn nhân là chị T.T.N.A (34 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) thuê phòng nghỉ ở tầng 4 của khách sạn T.N, đường Lý Thường Kiệt, TP Buôn Ma Thuột.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an phát hiện nhiều thư tuyệt mệnh của nạn nhân và xác định nguyên nhân ban đầu là do nạn nhân nhảy từ tầng 4 xuống đất tử vong.

Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, mặc dù biết nạn nhân thuê phòng 411 của khách sạn và nhảy lầu tự tử nhưng quá trình điều tra, chủ khách sạn và các nhân viên không hợp tác.

Những người này đã không khai báo phòng nạn nhân thuê và cho rằng camera giám sát bị hư hỏng những thực chất đã xóa clip nên công tác điều tra gặp khó khăn.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục làm việc với những người liên quan của khách sạn T.N để xử lý theo quy định của pháp luật.