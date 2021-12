Âm mưu thâm độc của những người phụ nữ cố tình "gài bẫy ma túy" người từng đầu ấp tay gối

Sai giúp việc bỏ ma túy giấu trong xe ô tô gài bẫy chồng cũ



Ngày 21/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cơ quan chức năng cũng ra Lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thúy Loan (41 tuổi, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Hoàng Thị Lương (25 tuổi, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, giúp việc của Loan).

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nhất là sau khi ly hôn chồng, Trần Thúy Loan nung nấu ý định trả thù chồng cũ. Từ ngày 27/11/2021 đến ngày 13/12/2021, Loan đã bí mật chuyển tiền cho Lương nhiều lần để nhờ Lương mua ma túy. Lương đã trực tiếp liên hệ và 5 lần đưa tiền cho đối tượng Hoàng Sỹ Thảo (SN 1968, ở phường Pom Hán, thành phố Lào Cai); một lần đưa tiền cho đối tượng Nguyễn Việt Tiến (SN 1987, ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) để nhờ mua ma túy.

Ngày 17/12/2021, Loan bảo Lương bí mật dùng số ma túy đã tích trữ được để vào ngăn đựng đồ phía sau ghế lái ô tô của anh Q (chồng cũ của Loan). Theo sự chỉ đạo của Loan, Lương đã nhắn tin, gọi điện cho lực lượng Công an thành phố Lào Cai thông báo đặc điểm phương tiện, vị trí cất giấu ma túy để lực lượng công an bắt giữ anh Q.

Trần Thúy Loan và các đối tượng liên quan trong vụ án.

Nghi chồng có bồ, mua ma túy để gài bẫy

Ngày 13/9/2021, Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thúy (37 tuổi, trú tại thị trấn Buôn Trấp, H.Krông Ana) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý Thúy về hành vi vu khống, khi mua ma túy "gài bẫy" chồng cũ.

Đối tượng Trần Thị Thúy làm việc tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 15/8/2021, Công an huyện Krông Ana bắt giữ ông Đ.V.Y. (42 tuổi, ở địa phương) do phát hiện trong cốp xe máy của ông này có hai gói nhựa chứa chất ma túy. Qua test nhanh, ông Y được xác định dương tính với chất ma túy. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, ông Y một mực phủ nhận việc mình sử dụng ma túy và không hề biết số ma túy trong cốp xe từ đâu mà có.

Quá trình điều tra, công an xác định do nghi ngờ ông Y. quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên Thúy nghĩ cách trả thù bằng việc mua 2 gói ma túy gài bẫy chồng, vu cho chồng tàng trữ, mua bán ma túy. Chiều 15/8/2021, Thúy pha một ít ma túy vào ly nước chanh cho ông Y. uống, rồi bỏ 2 gói ma túy vào cốp xe máy của ông Y. Sau đó, Thúy gọi điện báo công an về việc ông Y điều khiển xe máy có cất giấu ma túy bên trong.

Chi cả tỷ đồng nhờ người khác mua ma túy hãm hại người tình

Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) sống như vợ chồng với anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1975). Do mâu thuẫn trong tình cảm và làm ăn nên Vân nảy sinh ý định cho ma túy vào xe ô tô của anh Thiện để người này bị bắt. Với ý định này, Vân đưa cho bà Nguyễn Thị Vững (SN 1978, ở Hà Nội, là Thượng úy công an, công tác tại Cục Cảnh sát Phòng chống buôn lậu Bộ Công an) một phong bì, mặt trước ghi số nhà và biển số xe. Vân nói với bà Vững là xe này (xe anh Thiện) có ma túy và nhờ báo công an bắt.

Hai bị cáo Nguyễn Thị Vân (ngồi) và Nguyễn Thị Vững tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6/7/2020.

Sáng 28/6/2016, Vững đưa số điện thoại bảo Vân liên lạc để nhận hàng. Khoảng 12 giờ cùng ngày, một người đàn ông đã bỏ ma túy vào gốc cây trên phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ. Sau đó, Vân lấy số ma túy này để vào cốp trước trong ôtô của anh Thiện. Chiều tối cùng ngày, khi cùng anh Thiện đi gặp khách tại Mỹ Đình, Vân gọi điện báo cho bà Vững đường đi của ôtô. Bà Vững báo lại cho cảnh sát về việc chiếc ôtô của anh Thiện có ma túy. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cảnh sát cơ động đã kiểm tra, phát hiện trên xe của anh Thiện có hơn 7 gram heroin và 1,5 gram methamphetamin.

Anh Thiện bị bắt giữ nhưng sau đó cơ quan điều tra không thể chứng minh được anh Thiện phạm tội. Được trả tự do, anh Thiện sau đó thu thập chứng cứ rồi tố cáo hành động vu khống của người tình.

Cuối cùng, ngày 6/7/2020, phiên tòa phúc thẩm đã tuyên Nguyễn Thị Vân mức án 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Vững 7 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và tội "Vu khống".

Theo các chuyên gia pháp lý, xung quanh những câu chuyện vợ, chồng (hoặc chung sống như vợ chồng) sử dụng ma túy để cài bẫy đối phương vào tù không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là hành vi trái với đạo lý.

Chuyên gia tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa cho rằng, sử dụng thủ đoạn xảo quyệt để đẩy người khác vào tù tội đã là điều không thể chấp nhận được, huống hồ đây lại là người đầu gối tay ấp với mình. Việc gài bẫy để đẩy chồng hay người chung sống với mình như vợ chồng vào tù là hành vi vừa trái đạo đức, chuẩn mực xã hội lại vừa vi phạm pháp luật. Theo chuyên gia, vợ chồng phải thẳng thắn trao đổi với nhau, cùng nhau hóa giải những mâu thuẫn thường ngày thay vì để tích tụ trong người, tạo nên những quả "bom nổ chậm".

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Huy An (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, những hành vi dùng ma túy để gài bẫy nhằm đẩy chồng vào tù tội có dấu hiệu vi phạm 2 tội danh hình sự. Thứ nhất là tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo Điều 249 (BLHS 2015). Hình phạt cụ thể đối với hành vi này sẽ phụ thuộc vào khối lượng ma túy mà người vợ đã mua để gài bẫy chồng.

Thứ hai, việc làm này của người vợ có dấu hiệu của tội "Vu khống" theo điểm b (khoản 1, Điều 156, BLHS 2015). Cụ thể, người vợ đã có hành vi bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền. Mức phạt theo khoản 1 Điều luật này là phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm; mức phạt cao nhất theo khoản 3 điều này lên đến bảy năm tù.