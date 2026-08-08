Diễn biến mới vụ phụ huynh tố cô giáo “tống” học sinh ra khỏi lớp cờ vua vì chậm nộp học phí

Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên không gian mạng, UBND phường Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra lớp học cờ vua.

Liên quan đến sự việc một phụ huynh đăng tải thông tin cho rằng con mình bị cô giáo đóng cửa, không cho vào lớp vì chậm nộp học phí gây xôn xao dư luận, ngày 8/8, UBND phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã kiểm tra, lập biên bản vụ việc liên quan lớp học cờ vua tư duy tại số 6 Nguyễn Gia Thiều, thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Theo đó, vào ngày 3/8, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên không gian mạng, UBND phường Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản. Kết quả kiểm tra cho thấy, bà Trần Thị Ngọc Lan tổ chức hoạt động dạy cờ vua có thu học phí thường xuyên với mức 1,3 triệu đồng/học viên/17 buổi.

Lớp học bố trí 3 người là đều là sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trực tiếp giảng dạy. Thời điểm kiểm tra, những người này chưa xuất trình được văn bằng, chứng chỉ hoặc điều kiện chuyên môn phù hợp theo quy định để tham gia giảng dạy. Mức thù lao được chi trả là 70.000 đồng/1,5 giờ giảng dạy.

UBND phường Thanh Khê xác định, lớp dạy cờ vua tư duy chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định. Phường đã yêu cầu bà Lan ngừng hoạt động dạy cờ vua tại số 6 Nguyễn Gia Thiều kể từ ngày 3/8 cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Hình ảnh cháu bé đứng ngoài lớp học cờ vua.

Phường cũng yêu cầu trung tâm thông báo đến toàn thể phụ huynh học viên về việc ngừng hoạt động; đồng thời rà soát, hoàn trả đầy đủ phần học phí còn lại (nếu có) cho học viên theo thỏa thuận. UBND phường Thanh Khê đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm của lớp học theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND phường cũng chỉ đạo Công an phường xác minh các nội dung phản ánh như “tống” cháu bé ra ngoài vì chậm nộp học phí, cô Lan kéo tai cháu,...

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao bài đăng của một phụ huynh cho biết con trai đi học cờ vua tại trung tâm. Phía trung tâm yêu cầu nộp học phí trong buổi đầu tiên thì mới được xếp lớp học và bé cũng đã theo học được 1 kỳ.

Đến buổi học đầu tiên của khóa tiếp theo, phụ huynh nhận được tin nhắn thông báo phải nộp học phí mới được vào học. Do chưa đủ tiền trong tài khoản, mẹ bé có xin cô giáo sẽ nộp học phí trong tối hôm đó hoặc chậm nhất là ngày hôm sau nhưng cô giáo không đồng ý.

Cũng theo bài đăng, người mẹ này cho biết vì con trai quá thích học nên vẫn nán lại lớp, còn chị thì ngồi bên ngoài chờ bạn chuyển tiền. Một lúc sau, giáo viên cho bé bánh rồi đưa bé ra ngoài, đóng cổng và kéo cửa sắt khiến cậu bé bật khóc.

Người mẹ sau đó đã chuyển khoản học phí thành công, nhưng cô giáo hoàn trả lại số tiền và vẫn không nhận bé vào lớp. Hai mẹ con đứng trước trung tâm gần 2 tiếng, đến khi cậu bé khóc nhiều, mệt và khát nước thì mới chịu theo mẹ về.