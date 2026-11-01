Nghi phạm phải đối mặt thêm cáo buộc bổ sung có mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

Aili Wang, 32 tuổi, nghiên cứu sinh cao học tại Đại học Wyoming (UW), Mỹ, người bị cáo buộc đầu độc đồng nghiệp của mình, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc bổ sung về tội mưu sát độ hai, theo một tài liệu mới được đệ trình tại tòa hôm thứ Năm (29/10).

Ban đầu, Wang chỉ phải đối mặt với một cáo buộc tội đại hình về tội hành hung và gây thương tích nghiêm trọng sau khi cô bị nghi ngờ đã bỏ acrylamide - một chất độc thần kinh - vào trà của một nghiên cứu sinh khác là người Việt. Cáo buộc mưu sát độ hai bổ sung này có mức án từ 20 năm tù đến chung thân.

Nghi phạm Aili Wang

Cảnh sát bắt đầu điều tra sau khi nạn nhân, được xác định trong hồ sơ tòa án là “K.T.”, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường. Bản tuyên thệ của cảnh sát cho biết một giáo sư hóa học đã kiểm tra nước từ máy pha cà phê của nạn nhân (người này dùng máy pha cà phê để pha trà) và phát hiện có chứa acrylamide.

Theo tường trình của cảnh sát, Wang - nghiên cứu sinh ngành vi sinh vật học - đã sử dụng email trường đại học của mình trong mùa hè để mua acrylamide hai lần trên eBay, sau đó yêu cầu trang web này xóa lịch sử đơn hàng và tài khoản của mình.

Bản tuyên thệ cũng nêu rõ, vào ngày 27 tháng 9, camera giám sát đã ghi lại cảnh Wang lục lọi bàn làm việc của nạn nhân. Cô cũng bị ghi hình khi "chụp ảnh và thao tác trên các cuốn sổ tay" trên bàn của anh, cũng như dùng chất lỏng từ cốc của mình để tráng cốc của nạn nhân.

Vào ngày 6 tháng 10, cơ quan chức năng đã bắt giữ Wang tại Sân bay Quốc tế Los Angeles. Các công tố viên cáo buộc cô đang tìm cách bỏ trốn khỏi Mỹ để trở về Trung Quốc.

Mặc dù ban đầu tòa án ấn định mức tiền bảo lãnh cho Wang là 200.000 USD, Thẩm phán Tòa án Lao động Hạt Albany, Robert Sanford, sau đó đã chấp thuận yêu cầu của các công tố viên về việc tăng số tiền bảo lãnh lên 1,5 triệu USD tiền mặt.

Theo kế hoạch, Wang sẽ phải ra tòa vào thứ Hai (2/11) cho phiên điều trần sơ bộ.

Nguồn: Wyoming News