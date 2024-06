Trưa 6-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc 2 nhóm nữ đánh nhau, dùng ô tô tông vào xe đối phương gây xôn xao dư luận.



Trần Thị Vân tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6-6, Trần Thị Vân (SN 1994, ngụ TP Buôn Ma Thuột) chạy xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson đến 1 quán nhậu tại ngã tư Ngô Quyền - Nguyễn Đình Chiểu (TP Buôn Ma Thuột) để ăn uống cùng nhóm bạn.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Vân đi vệ sinh rồi quay lại bàn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên L. ngồi nhậu bàn bên cạnh.

Sau một lúc lời qua tiếng lại, nhóm của Vân và nhóm của cô gái tên L. đã lao vào đánh nhau.

Liền sau đó, Vân lái xe ô tô Hyundai Tucson tông liên tiếp nhiều cái vào chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Santafe của đối phương đậu phía trước, gây hư hỏng phần đuôi xe. Sau đó, Vân điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường rồi ra trình diện sau 3 ngày bỏ trốn.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ việc 2 nhóm cô gái đã lao vào đánh nhau, dùng xe ô tô tông vào xe đối phương gây náo loạn đường phố. Bên cạnh đó, đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung.

