Khởi tố thầy dạy lái xe lừa tiền nhiều người

Ngày 10/6, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) thông báo, những ai là nạn nhân của Trần Văn Trí (SN 1991), trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn nhanh chóng liên hệ công an để được phối hợp, giải quyết.

Theo hồ sơ, để có tiền tiêu xài, lấy danh nghĩa đang là giáo viên của một trung tâm đào tạo lái xe, Trần Văn Trí đã đăng thông tin tuyển sinh với cam kết sẽ “bao đậu” phần thi lý thuyết nếu đăng ký hồ sơ học lái xe, với giá từ 12 - 20 triệu đồng/người.

Đối tượng Trần Văn Trí

Tuy nhiên, các khoản tiền được học viên đóng, Trí không đăng ký và không nộp tiền về trung tâm mà sử dụng để tiêu xài cá nhân. Biết hành vi của mình sẽ sớm bị “lật tẩy”, sau khi nhận tiền của nhiều học viên, Trần Văn Trí đã lẩn trốn vào các tỉnh phía Nam.

Nhận thấy hành vi của Trần Văn Trí có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật vụ án

Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt giữ Trần Văn Trí về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan Công an xác định với thủ đoạn như trên, từ năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Trần Văn Trí đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều học viên có nhu cầu học bằng lái xe ô tô trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Thanh Chương, Nam Đàn... với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.