Chiều 19/9, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã dự lễ gắn biển Sân vận động tỉnh - công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 15,47 ha, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Dự án được khởi công ngày 01/10/2022 với quy mô đầu tư xây dựng 01 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng. Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP. Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi. Với quy mô này, sân vận động có sức chứa gần bằng Sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì (khoảng 20.000 chỗ ngồi).

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiên nghi thức gắn biển công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (CTTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh, phục vụ nhu cầu luyện tập và thi đấu của vận động viên và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút các chương trình, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Ngay sau Lễ gắn biển các công trình, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công các công trình. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã “vượt nắng, thắng mưa”, tổ chức thi công liên tục “ba ca, bốn kíp” để bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Giải bóng đá “Tứ hùng” - đây sẽ là giải đấu đầu tiên diễn ra tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, đáp ứng sự mong chờ của đông đảo người hâm mộ, Nhân dân và du khách.

Trước đó, tại buổi kiểm tra thực địa ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giữ vững tiến độ, chất lượng công trình.

Ông Bùi Văn Lương chỉ đạo trong tháng 9, các đơn vị hoàn tất giải ngân, song song với lắp mái cần khẩn trương triển khai lắp đặt ghế, hệ thống điện; toàn bộ dự án phải hoàn thành trước ngày 30/10 năm nay.