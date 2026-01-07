Diễn biến mới tại dự án vượt núi đẹp nhất Việt Nam hơn 25.000 tỷ đồng do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, lãnh đạo tỉnh đã cập nhật tiến độ triển khai dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, tuyến giao thông được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa.



Hai tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ, kiến nghị Trung ương xem xét dự án cao tốc Nha Trang – Đà Lạt do Tập đoàn Sơn Hải đề xuất, với kỳ vọng hình thành trục kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.﻿

Theo phương án đề xuất, cao tốc Nha Trang – Đà Lạt có điểm đầu tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông; điểm cuối tại khu vực ngã ba Đarahoa (Lâm Đồng). Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 80,8 km, trong đó đoạn qua Khánh Hòa dài 44 km, đoạn qua Lâm Đồng dài 36,8 km.



Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng từ 22 – 24,75 m. Tổng mức đầu tư dự kiến trên 25.000 tỷ đồng, riêng chi phí xây dựng khoảng 18.900 tỷ đồng. Dự án được xác định chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2024 – 2025, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.



Trước đó, tại buổi làm việc với Trần Hồng Hà vào tháng 9/2024, Nguyễn Viết Hải – Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải – từng khẳng định quyết tâm tham gia dự án, với mong muốn xây dựng tuyến cao tốc vượt núi có cảnh quan đẹp và chất lượng hàng đầu cả nước.



Đến cuối tháng 11/2025, Sở Tài chính Khánh Hòa đã phối hợp cùng Tập đoàn Sơn Hải thống nhất tỷ lệ vốn tham gia của nhà đầu tư. Song song đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo tiến độ, làm cơ sở để lãnh đạo hai tỉnh làm việc, thống nhất nội dung báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy sớm việc xem xét chủ trương đầu tư.



Tập đoàn Sơn Hải được thành lập năm 1998, hoạt động chủ lực trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này tạo dấu ấn riêng trên thị trường nhờ cam kết bảo hành công trình lên tới 10 năm, cùng loạt dự án thi công vượt tiến độ, tiết kiệm chi phí.



Thời gian gần đây, Sơn Hải liên tục trúng thầu các dự án quy mô lớn. Tại Hưng Yên, liên danh Sơn Hải – Thăng Long ICC Việt Nam vừa được chỉ định thi công giai đoạn 1 tuyến đường song hành thuộc dự án kết nối TP Thái Bình với huyện Hưng Hà, với giá trúng thầu khoảng 1.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện 700 ngày.



Trước đó, tháng 8/2025, Sơn Hải được lựa chọn thực hiện gói thầu số 26 (đoạn Km53 – Km63+500) tại Sơn La, với giá trúng thầu thấp hơn gần 490 tỷ đồng so với dự toán được phê duyệt, tương ứng mức tiết kiệm khoảng 30% cho ngân sách Nhà nước.



Nếu được Trung ương chấp thuận, cao tốc Nha Trang – Đà Lạt không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch, logistics và liên kết vùng giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.﻿