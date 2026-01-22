Đang diễn ra đám cưới Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh góp mặt, vợ chồng Đỗ Hà lộ chi tiết trùng hợp đáng chú ý

Vào 17h ngày 22/1, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra tại một resort ven biển thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Cặp đôi đã có 1 năm tính từ lễ ăn hỏi để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, vì thế công chúng vô cùng mong chờ được xem những khoảnh khắc đặc biệt của cả hai. Tính đến hiện tại, động thái duy nhất của Phương Nhi và Minh Hoàng là đổi ảnh đại diện là ảnh cưới đôi. Những hình ảnh cưới khác do người trong ekip, nhiếp ảnh gia đăng tải.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến của hôn lễ tại đây.

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương tham dự?

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe clip lên đồ sang chảnh, sánh đôi cùng chồng. Cả hai cũng check in tại một khu resort sang trọng và đắt đỏ tại Nha Trang. Bên dưới bình luận, khi netizen nghi vấn vợ chồng Đỗ Hà đến dự đám cưới Phương Nhi thì nàng hậu "thả tim".

Hoa hậu Đỗ Hà và Á hậu Phương Nhi là bạn bè thân thiết, cả hai cùng quê Thanh Hoá. Trước kia, Đỗ Hà và Phương Nhi thường xuyên đăng ảnh tụ họp hội bạn thân thiết. Vì thế, có nhiều khả năng, Đỗ Hà và Viết Vương cũng là khách mời trong lễ cưới Phương Nhi.

Hoa hậu Đỗ Hà và chồng lên đồ quá đẹp đôi! (ảnh: @doha)

Đỗ Hà "thả tim" bình luận cho rằng cô dự cưới Phương Nhi (ảnh: @doha)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng là bạn thân của Phương Nhi (Ảnh: FBNV)

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tham dự, những hình ảnh đầu tiên hé lộ

Khi Á hậu Phương Nhi còn hoạt động showbiz, cô và Hoa hậu Lương Thuỳ Linh có mối quan hệ "chị chị em em" vô cùng thân thiết. Theo nguồn tin riêng, Lương Thuỳ Linh đã có mặt tại địa điểm tổ chức lễ cưới Phương Nhi vào chiều 22/1. Cư dân mạng vô cùng mong chờ màn hội ngộ, chung khung hình của Phương Nhi và Lương Thuỳ Linh sau thời gian dài không xuất hiện cùng nhau.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh là khách mời sao Việt hiếm hoi dự đám cưới Phương Nhi (ảnh: FBNV)

Những hình ảnh bên trong lễ cưới của Phương Nhi cũng đã được quan khách, ekip hé lộ "nhỏ giọt". Theo đó, stylist đồng hành cùng Phương Nhi trong nhiều bộ ảnh cưới đã check in địa điểm diễn ra hôn lễ, sau đó đăng thêm 1 phần chiếc cổng hoa sang trọng. Ngoài ra, một khách mời khác cũng khoe được cô dâu chú rể chuẩn bị bảng chào đón.

Cặp đôi đặt tấm bảng lớn để chào đón khách mời đến resort (ảnh: Tổng hợp)

Stylist của Phương Nhi hé lộ 1 phần cổng hoa (ảnh: @voanhduy)

Dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này cũng được mong chờ. Bởi lẽ trước khi lui về hậu trường, Phương Nhi từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều Hoa hậu, Á hậu và sao Vbiz. Theo đó, khách mời tham dự đám cưới sẽ được trải nghiệm 2 ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn tại resort. Cô dâu chú rể cũng đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau.

Lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1. Trong đó, sáng 23/1, khách mời sẽ tham gia hoạt động thi đấu thể thao.