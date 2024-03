Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 24/3

Tấn công khủng bố ở Nga: Tối 22/3, cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công tại trung tâm thương mại Crocus ở tỉnh Moscow.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20h (theo giờ địa phương, tức 24h theo giờ Hà Nội) trước khi bắt đầu khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Nga. Một nhóm kẻ khủng bố đã xông vào phòng hòa nhạc, bắn thẳng vào người dân trong hội trường và ném bom cháy. Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, các tầng trên của trung tâm thương mại gần như bị cháy rụi, diện tích vụ cháy khoảng 12.900 mét vuông.

Đặc nhiệm Nga đến hiện trường vụ khủng bố vào tối 22/3. Ảnh: Reuters

Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các sân bay, nhà ga, khu vực đông người ở Moscow và một số khu vực khác ở Nga. Bộ ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố trên.

Chính quyền Moscow thông báo hủy bỏ tất cả các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí và công cộng khác ở Moscow trong những ngày tới.

IS nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở gần Moscow làm ít nhất 60 người thiệt mạng: IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông báo ngắn do hãng thông tấn Amaq có liên hệ với tổ chức khủng bố này đăng trên Telegram hôm 22/3. Tuy nhiên, nhóm này không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố của mình.

Đoạn video từ địa điểm xảy ra vụ tấn công cho thấy khu phức hợp rộng lớn - nơi có cả hội trường âm nhạc và trung tâm mua sắm, đã bốc cháy với khói bay lên cuồn cuộn. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, các cá nhân có vũ trang đã "nổ súng bằng vũ khí tự động" và "ném lựu đạn hoặc bom cháy". Sau đó, những kẻ này "được cho là đã bỏ trốn trên một chiếc ô tô Renault màu trắng".

Tổng thống Nga Putin triệu tập họp khẩn về an ninh sau vụ khủng bố gần Moscow: Ngay sau vụ tấn công khủng bố đấm máu nhằm vào khán phòng hòa nhạc trong Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Crocus City Hall gần thủ đô Moscow tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp .

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan an ninh liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng cảnh vệ quốc gia, và các bộ nội vụ, tình trạng y tế và khẩn cấp và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Mỹ từng chia sẻ thông tin tình báo cho Nga về vụ tấn công gần Moscow: Đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã từng cảnh báo công dân nước này nên tránh xa các địa điểm tập trung đông người tại khu vực Moscow vì họ có thông tin sẽ có một vụ tấn công lớn vào thủ đô nước Nga.

Thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết đang “theo có báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập đông người ở Moscow”, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ tránh tụ tập đông người. Ngay sau vụ tấn công vào khu tổ hợp Crocus, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã khuyến cáo công dân nước này không nên tới Nga.

Theo hai nguồn tin thân cận, bắt đầu từ tháng 11, đã có nguồn tin tình báo tin cậy cho thấy Tổ chức ISIS-K đã quyết tâm tấn công ở Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết chính phủ nước này đã có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố được lên kế hoạch ở Moscow – có khả năng nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc – đây là điều khiến Bộ Ngoại giao đưa ra khuyến cáo.

Nga bắt giữ toàn bộ 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố: Số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tối 22/3 nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc Crocus City Hall, gần thủ đô Moscow, Nga đã tăng lên 115 người, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 187 người khác bị thương. Lực lượng chức năng Nga cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công và tiếp tục truy tìm những đối tượng liên quan.

Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là vết thương do đạn bắn và ngộ độc khí. Theo điều tra sơ bộ, những kẻ khủng bố đã sử dụng súng máy để tấn công và dùng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa hội trường nhà hát. Thị trưởng Moscow - Sergey Sobyanin cho biết, chính quyền sẽ hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Mức hỗ trợ dao động từ 500.000 rúp đến 3 triệu rúp. Ngoài ra, chính quyền sẽ tổ chức lễ tang cho các nạn nhân thiệt mạng.

Chủ tịch Trung Quốc gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga về vụ tấn công khủng bố: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (23/3) đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nga Putin, khẳng định ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia.

Trong bức điện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tỏ ra “sốc” trước vụ tấn công nghiêm trọng gây nhiều thương vong này. Ông thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, cũng như lời thăm hỏi tới những người bị thương và gia đình của các nạn nhân vụ tấn công.

Ông khẳng định, Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố và kiên định ủng hộ nỗ lực của chính phủ Nga trong việc duy trì an ninh và ổn định quốc gia.

Đằng sau việc Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng của Nga: Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công như vậy có nguy cơ đẩy giá dầu tăng cao và khiêu khích các hành động đáp trả, 3 nguồn tin có liên hệ với các cuộc thảo luận cho hay. Những cảnh báo liên tục từ Washington đã được chuyển tới các quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) và Cơ quan Tình báo Quân sự (GUR). Cả hai đơn vị tình báo này đã mở rộng các chương trình UAV nhằm tấn công các mục tiêu của Nga trên đất liền, trên biển và trên không kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2022.