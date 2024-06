Hungary phản đối các đề xuất của NATO nhằm hỗ trợ thêm cho Ukraine: Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã phản đối một số đề xuất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh, những bước đi này sẽ không chỉ gây phương hại cho châu Âu mà còn có nguy cơ khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang và lan rộng toàn cầu.

Ukraine hoàn tất các thỏa thuận an ninh dài hạn với Thụy Điển và Na Uy: Hôm qua (31/5), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hoàn tất các thỏa thuận an ninh dài hạn với Thụy Điển và Na Uy, một dấu hiệu cho thấy cam kết của phương Tây đối với Ukraine trong bối cảnh Kiev tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây trong cuộc xung đột với Nga.

Xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Ukraine và phương Tây rạn nứt lớn khi chiến sự ở thời điểm bước ngoặt: Những chia rẽ sâu sắc đang lớn dần giữa Ukraine và phương Tây, trong đó có Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của Kiev về tương lai phòng thủ của Ukraine trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Bên trong 3 mặt trận nóng nhất cuộc xung đột ở Ukraine: Nga đã mở một mặt trận mới trong chiến dịch quân sự ở Ukraine khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào phía Đông Bắc khu vực Kharkov sau khi tập trung phần lớn lực lượng ở phía Đông trong năm nay. Xung đột Nga - Ukraine hiện nay đang tập trung vào 3 mặt trận với những cuộc giao tranh ác liệt nhất bao gồm mặt trận Kharkov, mặt trận phía Đông và cuộc giao tranh giành Robotyne



Đằng sau việc Mỹ cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga và phản ứng của các bên: Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin hôm qua (31/5) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga. Theo nguồn tin, với chính sách mới của chính quyền ông Biden, quân đội Ukraine giờ đây có thể sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga khu vực gần biên giới với tỉnh Kharkov, miền Bắc Ukraine.

Đây được cho là sự thay đổi đáng chú ý trong lập trường của lãnh đạo Nhà Trắng, vốn kiên định với việc không cho Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công lãnh thổ Nga, trong khi một số đồng minh châu Âu như Pháp và Đức gần đây cũng đã ủng hộ ý định để Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công đất Nga.

Tổng thư ký NATO muốn viện trợ 40 tỷ euro mỗi năm cho Ukraine: Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các thành viên cam kết cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 tỷ euro viện trợ quân sự mỗi năm.

“Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào năm 2022, các đồng minh đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá khoảng 40 tỷ euro cho Ukraine mỗi năm. Chúng ta phải duy trì ít nhất mức hỗ trợ này mỗi năm trong thời gian cần thiết”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói.

Nga và Ukraine nối lại trao đổi tù binh: Hôm 31/5, Ukraine và Nga tiến hành trao đổi tù nhân lần đầu tiên sau gần 4 tháng, 75 người được trả tự do. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, 75 tù nhân Ukraine đã được trao trả từ Nga trong thỏa thuận do Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) làm trung gian. Trong số những tù nhân được thả có 4 thường dân, còn lại là thành viên của quân đội. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, tù nhân Nga sau khi thả tự do sẽ được máy bay quân sự đưa về Moskva và điều trị tại các cơ sở y tế của bộ này.

Nga phóng 100 tên lửa, UAV vào hạ tầng năng lượng Ukraine: Ukraine tuyên bố đánh chặn 81 trong số 100 vũ khí Nga triển khai để tấn công hạ tầng năng lượng ở 5 tỉnh tại nước này.

"Lực lượng Nga rạng sáng 1/6 tiến hành cuộc tấn công dữ dội bằng 53 tên lửa và 47 máy bay không người lái (UAV) tự sát nhằm vào các cơ sở hạ tầng then chốt ở nhiều tỉnh của Ukraine", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết.

Litva ủng hộ Ukraine tập kích mục tiêu ở Belarus: Giới chức Litva cho rằng Ukraine có quyền tập kích cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Belarus, đồng thời ủng hộ NATO đưa cố vấn quân sự đến Kiev.

"Ukraine có quyền tự vệ. Nếu cơ sở quân sự Nga được bố trí tại lãnh thổ nước khác để tránh bị tập kích, tôi cho rằng Ukraine được quyền điều chỉnh mục tiêu cho phù hợp", Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis bình luận vào ngày 31/5, trả lời truyền thông Mỹ về khả năng Ukraine tấn công mục tiêu Nga tại Belarus như kho đạn hay doanh trại.

UAV Lancet tập kích thiết giáp Ukraine ở đường vành đai Kharkov: UAV Lancet của Nga tập kích xe chở thiết giáp Ukraine ở đường vành đai cách trung tâm Kharkov khoảng 8 km, cùng loạt mục tiêu tại tỉnh cùng tên.