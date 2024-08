Ukraine chiếm toàn bộ thị trấn Sudzha của Nga, Moscow gây tổn thất lớn cho Kiev: Hôm 15/8, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố các binh sĩ nước này đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Sudzha của Nga. Đây là thị trấn đầu tiên mà Ukraine tuyên bố chiếm được của Nga trong tỉnh Kursk. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn nguồn bộ quốc phòng nước này tuyên bố, Ukraine đã tổn thất nhiều binh sĩ, xe tăng và xe thiết giáp kể từ khi phát động chiến dịch đột kích Kursk.

Đoàn xe quân sự Ukraine ở tỉnh Sumy giáp ranh với Nga. Ảnh: Reuters.

Ukraine tung vào trận xe tăng uy lực T-90 thu được của Nga: Các lực lượng Ukraine đã tái triển khai thành công một xe tăng T-90 họ thu được của Nga vào đầu xung đột Ukraine, theo các bức ảnh chụp từ tiền tuyến.

OSINTtechnical - một tài khoản trên mạng xã hội X chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, nhận diện chiếc xe quân sự này là phiên bản T-90M Proryv . Những cỗ xe tăng này chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng Nga tham gia “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Tên lửa Iskander của Nga làm nổ tung pháo phản lực HIMARS của Ukraine: Theo một video có độ phân giải cao do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một trong những hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy ở khu vực Sumy của Ukraine.

Video được công bố ngày 15/8 cho thấy M142 HIMARS phóng 2 tên lửa từ một con đường ở khu vực Sumy. Sau đó, đơn vị di chuyển xuống đường và vào rừng để nạp đạn.

Nga cáo buộc phương Tây giúp Ukraine lên kế hoạch đột kích tỉnh Kursk: Quan chức Nga cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây đã giúp Ukraine lên kế hoạch cho cuộc đột kích vào tỉnh Kursk.

Cựu Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng Ukraine sẽ không bao giờ dám thực hiện một cuộc đột kích quy mô lớn vào lãnh thổ Nga nếu thiếu sự chấp thuận của Mỹ và sự hỗ trợ của NATO.

“Những tuyên bố của giới lãnh đạo Mỹ về việc không liên quan vào các hành động của Ukraine ở tỉnh Kursk là không đúng với thực tế...”, ông Patrushev nói với Izvestia trong một cuộc phỏng vấn được xuất bản ngày 16/8.

Nghị sĩ Nga cảnh báo Thế chiến III sau khi Ukraine đột kích Kursk: Ông Mikhail Sheremet, thành viên Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga, cảnh báo thế giới đang bên bờ vực của một cuộc thế chiến thứ 3.

Nghị sĩ Sheremet cảnh báo, vụ xâm nhập của Ukraine được phương Tây hậu thuẫn và điều này kéo thế giới xích lại gần một cuộc chiến toàn cầu. Ông cũng cáo buộc có yếu tố người nước ngoài trong cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk.

Nga thành lập Hội đồng điều phối an ninh biên giới: Ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết, Nga đã thành lập Hội đồng điều phối an ninh biên giới, để bảo vệ an ninh 3 tỉnh biên giới với Ukraine là Kursk, Belgorod và Bryansk.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, Hội đồng điều phối an ninh biên giới trực thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sự hỗ trợ toàn diện cho các đơn vị bảo vệ biên giới, bảo vệ lãnh thổ và người dân địa phương.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Hội đồng điều phối an ninh biên giới có nhiệm vụ bảo đảm cung cấp vũ khí cho các đơn vị, phối hợp hành động trong trường hợp biên giới quốc gia có nguy cơ bị xâm phạm, hỗ trợ chính quyền sơ tán người dân.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga rơi ở Siberia: Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 xác nhận, một máy bay ném bom tầm xa siêu thanh Tupolev Tu-22M3 thuộc lực lượng Hàng không Vũ trụ đã bị rơi ở Vùng Irkutsk, Đông Nam Siberia.

Sự cố xảy ra trong một chuyến bay thường lệ sau 22h ngày 15/8 (giờ địa phương) khi một trong số các động cơ của máy bay dường như đã bốc cháy giữa không trung do nghi ngờ có trục trặc kỹ thuật.

Phi hành đoàn đã cố gắng đưa máy bay ra xa khu dân cư để đảm bảo không có thương vong hoặc thiệt hại nào cho dân thường trên mặt đất.