Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 17/4

Phương Tây có giúp Ukraine đẩy lùi tên lửa Nga như cách đã hỗ trợ Israel? Việc triển khai chiến đấu cơ phương Tây để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công tên lửa tương tự như với Israel ngày 14/4 sẽ dẫn đến sự "leo thang nguy hiểm", Ngoại trưởng Anh David Cameron nhận định ngày 15/4.

Iran đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào Israel ngày 13/4, phóng 170 UAV, 30 tên lửa hành trình và 120 tên lửa đạn đạo. Israel và các đồng minh đã bắn hạ phần lớn các vật thể này trước khi chúng đến lãnh thổ nước này. Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận, Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã bắn hạ "một số UAV" trên không phận Iraq và Syria.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Cameron cho biết, Không quân Hoàng gia Anh không thể bảo vệ không phận Ukraine theo cách đó bởi "một điều" cần tránh là "quân đội NATO giao tranh trực tiếp với quân đội Nga". Theo ông, Ukraine nên được cung cấp sự hỗ trợ về "tài chính và vũ khí" nhưng "việc đặt các lực lượng của NATO trong cuộc xung đột trực tiếp với Nga là một sự leo thang nguy hiểm.

Một chiếc xe tăng T-72 của Nga ở Lukianivka, phía Tây Bắc Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters

Mỹ tuyên bố sẽ không đánh chặn tên lửa Nga ở Ukraine. Mỹ loại trừ khả năng trực tiếp đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga sử dụng ở Ukraine như cách Washington đã giúp Israel bắn hạ tên lửa Iran.

"Xung đột khác nhau, không phận khác nhau, mối đe dọa khác nhau", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu lý do cho việc Mỹ loại trừ khả năng giúp Ukraine bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

Ông Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nêu rõ quan điểm rằng Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine.

IAEA cảnh báo nguy cơ mất an toàn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. “Thế giới đang cận kề một vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – đây là lời cảnh báo của Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đưa ra tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua tại New York, Mỹ.

Theo IAEA, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn hạt nhân như vậy phải được giảm thiểu bằng tất cả khả năng có thể, của tất cả các bên. Phát biểu tại phiên họp, ông Grossi cho rằng, mặc dù thực tế là cả 6 lò phản ứng của nhà máy này đang ở chế độ tạm dừng hoạt động, nhưng các vụ tấn công gần đây nhằm vào Zaporizhzhia đang khiến cộng đồng quốc tế tiến gần hơn đến một tai nạn hạt nhân nguy hiểm.

Nga đánh sập thành trì tiếp theo của Kiev ở Avdiivka. Theo kênh Military Summary, lực lượng Moscow đã thiết lập được hoàn toàn quyền kiểm soát ngôi làng Semyonovka, đồng thời tiếp tục dọn dẹp Berdychi.

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Avdiivka, lực lượng Nga tiếp tục phát huy thành công khi tiến về Novobakhmutovka, mở rộng vùng kiểm soát của họ ở phía tây ngôi làng. Tại Semyonovka, lực lượng Moscow đã có mặt ở trung tâm làng. Ngoài cuộc tấn công ở phía tây, họ tiếp tục phát huy thành công ở sườn phía bắc Avdiivka.

Giao tranh ác liệt ở Chasov Yar. Kênh Zlatti71 cho biết, có tin quân Nga tiến sâu hơn vào vị trí của đối phương khi các nhóm xung kích, được hỗ trợ bởi xe bọc thép và máy bay, đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của Chasov Yar.

Các cuộc đấu súng đã và đang diễn ra dọc đường Zelena và đang dần tiến gần đến kênh Seversky Donets.

Robotine bắt đầu bị vây ép. Kênh Rybar đưa tin, quả ngọt phản công mùa hè 2023 của Ukraine có nguy cơ mất toàn bộ khi lực lượng Moscow đang hình thành thế bao vây Rabotine. Lực lượng Kiev báo cáo rằng binh sĩ Nga đang chiếm giữ tất cả các vị trí chủ chốt và nguy cơ không thể giữ được ngôi làng này.

Các cuộc đụng độ ở Robotine và phía tây bắc Verbovoy đã được báo cáo. Trước nguy cơ khu định cư đã giành được trong cuộc phản công hè - thu năm ngoái bị thất thủ, lực lượng Ukraine đã tăng cường tuyến phòng thủ thứ cấp ở khu vực Orekhov để sẵn sàng ứng phó một cuộc tấn công tiềm tàng của đối phương.

Starlink sẽ trở thành mục tiêu của hệ thống tác chiến điện tử Nga. Quan chức Nga tiết lộ nước này có thể sẽ nhắm mục tiêu vào các thiết bị đầu cuối của hệ thống Starlink được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Trung tướng Yury Lastochkin, Tư lệnh lực lượng tác chiến điện tử (EW) Nga hôm 15/4 cho biết: "Hệ thống liên lạc Starlink do SpaceX (thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk) phát triển, đã được tích hợp vào nhiều cấp chỉ huy và kiểm soát khác nhau trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga đã phát triển các biện pháp chống lại hệ thống này, cung cấp khả năng tác động đến thiết bị đầu cuối của liên lạc vệ tinh".

Tổng thống Ukraine Zelensky bãi nhiệm nhiều quan chức an ninh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bãi nhiệm Phó Cục trưởng Cục An ninh Nhà nước (SSA) và Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia (NSDC), theo các sắc lệnh được công bố ngày 15/4.

Cụ thể, Phó Cục trưởng SSA - Taras Hrebennikov và Phó Thư ký NSDC - Oleksii Soloviov đã bị bãi nhiệm. Lý do dẫn đến quyết định này không được công bố. Trước đó, ông Taras Hrebennikov được bổ nhiệm làm lãnh đạo SSA vào ngày 31/10/2019. Còn ông Oleksii Soloviov giữ chức Phó Thư ký NSDC từ tháng 2/2020.

Cũng trong ngày 15/4, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Andrii Kononenko làm Phó Thư ký NSDC.

Nga lần đầu phá hủy trạm tác chiến Khmara của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/4 cho biết quân đội Nga đã phá hủy trạm tác chiến điện tử Khmara đầu tiên của quân đội Ukraine.

Theo cơ quan này, cuộc tấn công được tiến hành ở khu vực Avdiivka (Donetsk). Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm: một pháo tự hành M109 Paladin 155 mm do Mỹ sản xuất, một pháo tự hành Akatsiya 152 mm, một hệ thống pháo cơ giới Gvozdika 122 mm, ba pháo tự hành D-30 122 mm, một pháo tự hành M102 105 mm do Mỹ sản xuất và trạm tác chiến điện tử Khmara.