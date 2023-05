Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/5

Nga phủ nhận bị Ukraine chọc thủng chiến tuyến ở một số khu vực: Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/5 phủ nhận các thông tin cho rằng phòng tuyến của họ bị chọc thủng ở một số điểm. Họ nhấn mạnh, tình hình tổng thể tại các khu vực trong "chiến dịch quân sự đặc biệt" vẫn nằm trong vòng kiểm soát.

Xe tăng Ukraine nã pháo. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố: "Các thông báo lan truyền trên một số kênh Telegram và cáo buộc chọc thủng phòng tuyến ở nhiều khu vực giao chiến là không đúng".



Chỉ huy Nga thừa nhận căng thẳng gia tăng ở Bakhmut, Ukraine đã tiến vào một vài mét: Chỉ huy đơn vị biệt kích Akhmat, ông Apty Alaudinov thông báo mặc dù căng thẳng đang gia tăng quanh Bakhmut nhưng ở trong thành phố, quân đội Nga vẫn đang đối phó mạnh mẽ với đối phương.

"Tôi muốn khẳng định rằng không có gì đột phá xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Đúng vậy, căng thẳng vẫn đang gia tăng quanh Bakhmut và một số phương tiện cũng như lực lượng của Ukraine đã tiến công ở đây", ông Alaudinov nói trong một video đăng tải trên Telegram ngày 11/5.

Cựu chỉ huy Nga cảnh báo Ukraine sẽ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga: Cựu chỉ huy phòng không Nga Mikhail Khodaryonok dự đoán Ukraine sẽ sử dụng vũ khí chính xác cao để tiến hành cuộc phản công được dự đoán từ lâu, mở đầu bằng một cuộc tấn công quy mô lớn vào trong lãnh thổ Nga.

Ukraine dường như đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mùa xuân nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Kiev đã tăng cường khả năng quân sự nhờ sự hỗ trợ của phương Tây trong những tháng gần đây khi tiếp nhận nhiều trang thiết bị quân sự tiên tiến, cùng xe tăng và pháo.

Ukraine dồn quân tới Krasny Liman, Kupyansk chuẩn bị phản công: Theo ông Marochko, một khi Ukraine tập trung đủ lực lượng ở tiền tuyến, họ sẽ bắt đầu hành động.

Trung tá nghỉ hưu của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) Andrey Marochko ngày 11/5 nói rằng, quân đội Ukraine đã bắt đầu đưa các phương tiện tới Krasny Liman và Kupyansk và tăng cường hoạt động ở hướng Donetsk, sẵn sàng cho cuộc phản công.

Điện Kremlin hứa đáp trả tương xứng việc Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev: Ngày 11/5, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, việc Anh cung cấp tên lửa tầm xa cho chế độ Kiev sẽ cần có phản ứng thích đáng từ quân đội Nga.

Ông Peskov nhấn mạnh, Điện Kremlin có thái độ "rất tiêu cực" đối với việc London cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. "Điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng thích đáng từ quân đội Nga, những người, dĩ nhiên, theo quan điểm quân sự, sẽ đưa ra quyết định phù hợp với bối cảnh này".

Đại sứ Mỹ cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí cho Nga: Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety cáo buộc nước này đã cung cấp vũ khí cho Nga bất chấp lời tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Reuben Brigety cho biết một con tàu của Nga đã được chất đầy đạn dược và vũ khí tại Cape Town vào tháng 12 năm ngoái. Văn phòng Tổng thống Cyril Ramaphosa bày tỏ Nam Phi cảm thấy thất vọng trước cáo buộc trên và khẳng định không có bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc này. Nam Phi duy trì lập trường trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Mỹ giải thích lý do chưa tiếp bước Anh vượt “lằn ranh đỏ” vì Ukraine: Mỹ vẫn do dự nối bước Anh và cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, một phần là do lo ngại về vấn đề huấn luyện và bảo trì, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay ngày 11/5.

Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi Anh xác nhận sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình Storm Shadow với tầm bắn lên tới hơn 250km.

"Các quốc gia khác nhau sẽ tiến hành những bước đi khác nhau phụ thuộc vào khả năng của họ", Ngoại trưởng Blinken nhận định với PBS NewsHour, đồng thời cho biết Mỹ đã "cung cấp một vài thứ đặc biệt cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột".

Ukraine tuyên bố sẽ không đàm phán theo các điều khoản của Nga: Kiev sẽ không đàm phán với Moscow trừ khi việc đàm phán được tiến hành theo các điều khoản của Ukraine, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov nhận định.

Ông Aleksey Danilov cũng cho biết, một số nước đã tham gia vào chiến dịch gây sức ép để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình.

Thỏa thuận ngũ cốc sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo trước 18/5: Ngày 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tuyên bố, Nga không thể thỏa hiệp với các tiêu chuẩn kép, khi chỉ các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine được xuất khẩu trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc. Nó sẽ ngừng hoạt động nếu Nga không nhận được đảm bảo rằng, các yêu cầu của họ sẽ được đáp ứng trước ngày 18/5.

Trong hai ngày 10-11/5, tại IIstanbul, đại diện của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc đã thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc và việc thực hiện phần của Nga trong thỏa thuận cung cấp ngũ cốc và phân bón, chương trình nghị sự cũng bao gồm các vấn đề về an toàn của hành lang ngũ cốc.

Các nước Đông Âu kêu gọi EU sửa và mở rộng hạn chế nhập khẩu lương thực của Ukraine: Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia mới đây đã kêu gọi Liên minh châu Âu sửa đổi và mở rộng các quy định hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine.

Vào ngày 2/5, EU đã đặt ra các hạn chế cho đến ngày 5/6 đối với việc nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine để giảm bớt nguồn cung dư thừa các loại ngũ cốc này ở Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia.