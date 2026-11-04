Diễn biến bất thường sau chiến thắng của Đảng Dân chủ: Sự chú ý đang đổ dồn về châu Á

Ngay sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ được công bố, một diễn biến bất thường đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quốc tế.

Chứng khoán châu Á biến động mạnh sau bầu cử Mỹ

Theo Investing.com, thị trường chứng khoán châu Á trải qua một phiên giao dịch bất thường và đầy biến động ngày 4/11, khi kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cho thấy đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm giảm tới 4,8%, trong khi chỉ số TOPIX rộng hơn mất tới 3,5%. Đà bán tháo tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là những công ty liên quan đến chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Japan Times, cổ phiếu của một số doanh nghiệp công nghệ Nhật Bản, bao gồm nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings và nhà sản xuất linh kiện điện tử Taiyo Yuden, có thời điểm giảm hơn 13%.

Các nhà đầu tư lo ngại chiến thắng của đảng Dân chủ có thể làm gia tăng sức ép quản lý đối với lĩnh vực AI và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng của các doanh nghiệp công nghệ châu Á.

Những người ủng hộ đảng Dân chủ ăn mừng chiến thắng tại Bridgewater, bang New Jersey (Ảnh: Reuters).

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI cũng trải qua những biến động mạnh. Theo Yonhap, chỉ số này mở cửa tăng 2,43% nhưng nhanh chóng đảo chiều khi quá trình kiểm phiếu tại Mỹ tiếp diễn.

Đến khoảng 12h45, KOSPI giảm xuống mức 5.421,72 điểm, trước khi phục hồi trong phiên chiều. Kết thúc giao dịch, chỉ số đóng cửa ở mức 5.683,80 điểm, tăng 0,62% so với phiên trước.

Diễn biến này cho thấy phản ứng của giới đầu tư thay đổi nhanh chóng khi những thông tin về kết quả bầu cử Mỹ liên tục được cập nhật.

Ở những thị trường khác, chứng khoán Đài Loan cũng chịu sức ép lớn. Theo các số liệu được truyền thông tài chính công bố trong phiên, chỉ số chứng khoán chủ chốt của vùng lãnh thổ này có thời điểm mất hơn 3%.

Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương từng giảm khoảng 2,3%, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà đi xuống.

Tuy nhiên, xu hướng giảm không diễn ra đồng đều trên toàn khu vực. Một số thị trường, đặc biệt là Trung Quốc đại lục và Hong Kong, ghi nhận diễn biến tích cực hơn.

Đáng chú ý, thị trường Nhật Bản đã thu hẹp đáng kể mức giảm vào cuối phiên. Theo Wall Street Journal, Nikkei 225 đóng cửa tại 62.188,63 điểm, giảm 1,4%, thay vì duy trì mức giảm gần 5% như trong phiên giao dịch.

Người dân theo dõi bảng điện tử hiển thị biến động chỉ số Nikkei tại một công ty môi giới chứng khoán ở Tokyo, Nhật Bản.

Vì sao chiến thắng của đảng Dân chủ khiến giới đầu tư lo ngại?

Những biến động trên thị trường châu Á diễn ra khi kết quả bầu cử Mỹ làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Washington.

Theo AP, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội, mở ra một giai đoạn mới trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Mặc dù Tổng thống Mỹ vẫn nắm quyền phủ quyết các dự luật, Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát có thể tăng cường giám sát chính quyền, đồng thời thúc đẩy những quy định mới đối với một số lĩnh vực kinh tế quan trọng.

Một trong những vấn đề được giới đầu tư đặc biệt quan tâm là tương lai của ngành trí tuệ nhân tạo.

Theo Investing, một số ứng viên Dân chủ từng đề xuất kiểm soát chặt chẽ hơn việc phát triển trung tâm dữ liệu, viện dẫn những lo ngại liên quan đến giá điện, môi trường và nhu cầu năng lượng ngày càng lớn.

Các đề xuất này làm dấy lên câu hỏi về tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ, lĩnh vực đang thu hút hàng trăm tỷ USD đầu tư và tạo ra nhu cầu lớn đối với chip nhớ, thiết bị bán dẫn cùng các linh kiện điện tử từ châu Á.

Ông Huh Jae-Hwan, chuyên gia phân tích tại Eugene Investment & Securities, cho rằng các cuộc đua bầu cử tại Ohio và Texas đặc biệt quan trọng do hai bang này ngày càng giữ vai trò lớn trong hoạt động đầu tư trung tâm dữ liệu AI.

Theo ông, nếu Texas áp dụng các quy định hạn chế mới, cơ sở hạ tầng AI có thể là một trong những lĩnh vực chịu tác động đầu tiên. Những lo ngại này đang được phản ánh trên thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, bà Dilin Wu, chiến lược gia tại Pepperstone Group, cho rằng thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt nhạy cảm trước những thay đổi trong tâm lý đầu tư AI, bởi hai nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Tuy nhiên, bà lưu ý các doanh nghiệp như Samsung Electronics và SK Hynix đã ký những thỏa thuận cung ứng kéo dài nhiều năm, giúp duy trì khả năng dự báo nhu cầu trong ngắn hạn.

Vấn đề lớn hơn nằm ở triển vọng dài hạn, khi giới đầu tư đặt câu hỏi liệu tốc độ chi tiêu cho AI có thể tiếp tục được duy trì trong bối cảnh chính sách, chi phí tài chính và nguồn cung điện đều tồn tại những yếu tố bất định.

Ông Masahiro Yamaguchi, phụ trách nghiên cứu đầu tư tại SMBC Trust Bank, cũng nhận định thị trường chứng khoán toàn cầu đã bắt đầu phản ánh kỳ vọng rằng lợi thế của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ có thể tạo ra những trở ngại đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

Không chỉ chứng khoán châu Á, thị trường tài chính Mỹ cũng ghi nhận những phản ứng ban đầu.

Theo Investing.com, hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq có thời điểm giảm hơn 2%, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 mất khoảng 1,2% khi các kết quả bầu cử đầu tiên cho thấy đảng Dân chủ giành được nhiều ghế tại Quốc hội.

Đồng USD cũng suy yếu khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tài khóa và khả năng xuất hiện tình trạng bế tắc lập pháp tại Washington.

Tuy nhiên, đến cuối phiên giao dịch châu Á, đà bán tháo ban đầu đã phần nào nhường chỗ cho hoạt động mua trở lại.

Theo Dow Jones, bà Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo, cho rằng diễn biến phục hồi có thể bắt nguồn từ việc nhà đầu tư tranh thủ mua cổ phiếu khi giá giảm, đồng thời đánh giá lại phản ứng ban đầu đối với kết quả bầu cử Mỹ.

Diễn biến này cho thấy chiến thắng của đảng Dân chủ đã trở thành một yếu tố mới được thị trường tài chính quốc tế theo dõi sát sao. Tuy nhiên, tác động dài hạn sẽ còn phụ thuộc vào những chính sách thực tế được Quốc hội mới thúc đẩy, cũng như quyết định của chính quyền Tổng thống Trump trong hai năm cuối nhiệm kỳ.