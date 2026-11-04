Bầu cử Mỹ vừa ngã ngũ, Nhà Trắng phát cảnh báo nóng: “Hãy thắt dây an toàn!”

Ngay sau khi kết quả bầu cử Mỹ được công bố, một thông điệp từ Nhà Trắng đã lập tức thu hút sự chú ý.

Ngay sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, một quan chức Nhà Trắng đưa ra thông điệp cứng rắn, khẳng định quyết tâm đối đầu với phe Dân chủ của Tổng thống Donald Trump sẽ ngày càng mạnh mẽ.

Nhà Trắng cảnh báo: “Hãy thắt dây an toàn”

Theo KCRA, khi đảng Dân chủ liên tiếp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 (giờ Mỹ), một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng về kết quả bất lợi đối với đảng Cộng hòa, đồng thời tiết lộ bầu không khí bên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Khi được hỏi về tâm trạng tại Nhà Trắng, quan chức này mô tả bằng một từ: “Defiant” (thách thức, không nhượng bộ).

“Quyết tâm đấu tranh với đảng Dân chủ của ông Trump sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn”, vị quan chức khẳng định.

Đáng chú ý, người này kết thúc thông điệp bằng lời cảnh báo ngắn gọn: “Hãy thắt dây an toàn” (Buckle up).

Ứng viên đảng Dân chủ James Talarico (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa liên tiếp đón nhận những kết quả bất lợi, bao gồm thất bại trong cuộc đua giành ghế Thượng viện tại bang Nam Carolina, nơi lâu nay được xem là thành trì của phe Cộng hòa.

Quan chức Nhà Trắng cũng đề cập đến nguyên nhân thất bại của các ứng viên Cộng hòa, cho rằng Tổng thống Trump đã làm tốt công việc quảng bá cho một số ứng viên hơn chính những người trực tiếp tham gia tranh cử.

“Tổng thống Trump đã quảng bá một số người trong số họ tốt hơn cả chính họ”, quan chức này nhận xét.

Đáng chú ý, người này còn đề cập đến cuộc xung đột Iran, một trong những vấn đề gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử.

Theo quan chức trên, những cử tri bỏ phiếu cho đảng Dân chủ sẽ hối tiếc về lựa chọn của mình khi giá xăng giảm trở lại sau khi cuộc xung đột Iran kết thúc.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng trực tiếp lên tiếng trên mạng xã hội Truth Social sau khi kết quả bầu cử bắt đầu được công bố.

“Tôi không có tên trên lá phiếu. Nếu tôi có tên, chúng tôi đã giành chiến thắng áp đảo!”, ông Trump viết.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra giữa lúc các ứng viên Cộng hòa liên tiếp thất bại tại những bang và khu vực từng dành sự ủng hộ đáng kể cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Trong cuộc trao đổi với CBS News sau đó, ông Trump chúc mừng đảng Dân chủ, đồng thời cho biết sẵn sàng hợp tác với phe đối lập.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ quan điểm cho rằng kết quả bầu cử là sự phản đối trực tiếp đối với cá nhân ông.

Người ủng hộ ăn mừng khi truyền thông dự đoán ứng viên Dân chủ James Talarico giành chiến thắng ở Texas hôm 3/11. Ảnh: Reuters

Đảng Dân chủ thắng lớn, giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội

Những tuyên bố cứng rắn từ Nhà Trắng xuất hiện khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tạo ra sự thay đổi lớn trong cán cân quyền lực chính trị tại Washington.

Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ, chấm dứt thế kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa trong hai năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Đáng chú ý, đảng Dân chủ không chỉ giành chiến thắng tại những bang chiến trường truyền thống mà còn tạo ra hàng loạt bất ngờ ở các địa phương lâu nay được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico đánh bại Tổng chưởng lý bang Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1988 Texas bầu một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.

Cũng tại Texas, ứng viên Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc Cộng hòa đương nhiệm Greg Abbott, trở thành nữ thống đốc gốc Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử bang.

Theo Texas Tribune, kết quả này còn chấm dứt hơn ba thập kỷ đảng Cộng hòa kiểm soát chức thống đốc Texas.

Tại Kansas, ứng viên Dân chủ Adam Hamilton đánh bại Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1932 bang Kansas bầu một thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ còn giành thêm các ghế Thượng viện tại Iowa, Ohio, Maine, Bắc Carolina và Nam Carolina, qua đó tạo nên sự thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực tại cơ quan lập pháp Mỹ.

Ở Hạ viện, đảng này cũng giành chiến thắng tại nhiều khu vực bầu cử mà ông Trump từng dẫn trước với cách biệt lên tới 18 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Theo Reuters, chi phí sinh hoạt tăng cao, cuộc chiến Iran và những lo ngại về tham nhũng trong chính quyền là các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm.

Kết quả bầu cử cũng ghi nhận sự thay đổi trong lựa chọn của một bộ phận cử tri trẻ và cử tri gốc Mỹ Latinh, những nhóm từng góp phần vào chiến thắng của ông Trump năm 2024.

Trong khi đó, đảng Dân chủ bắt đầu chuẩn bị cho việc tiếp quản quyền kiểm soát Quốc hội khóa mới.

Ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện, đứng trước cơ hội trở thành Chủ tịch Hạ viện người da đen đầu tiên trong lịch sử Mỹ nếu giành được sự ủng hộ cần thiết trong cuộc bỏ phiếu của các nghị sĩ.

Quốc hội mới dự kiến nhóm họp vào ngày 3/1/2027. Với quyền kiểm soát cả hai viện, đảng Dân chủ có thể tăng cường giám sát chính quyền, mở các cuộc điều tra và gây sức ép lên chương trình lập pháp của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn nắm quyền phủ quyết các dự luật và tiếp tục có thẩm quyền rộng lớn trong lĩnh vực hành pháp, đặc biệt là chính sách đối ngoại.

Kết quả bầu cử vì vậy mở ra một giai đoạn mới tại Washington, khi Tổng thống Trump bước vào hai năm cuối nhiệm kỳ trong bối cảnh Quốc hội chuyển sang quyền kiểm soát của phe đối lập.