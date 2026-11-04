"FBI đột kích, tóm gọn 20.000 phiếu gian lận trong bầu cử Mỹ": Tin đang lan truyền chóng mặt, thực hư ra sao?

Thông tin về một cuộc đột kích được cho là phát hiện hơn 20.000 phiếu bầu gian lận tại Texas bất ngờ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Mỹ.

Thông tin về 20.000 phiếu bầu gây xôn xao giữa ngày bầu cử

Giữa lúc hàng triệu cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin gây chú ý về một cuộc đột kích được cho là do Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành tại thành phố Houston, bang Texas.

Theo nội dung lan truyền trên nền tảng X và Facebook, các đặc vụ FBI được cho là đã đột kích một nhà kho tại Houston vào đêm 2/11, phát hiện hơn 20.000 lá phiếu bị nghi là gian lận.

Đáng chú ý, bài đăng khẳng định toàn bộ số phiếu này đều được đánh dấu ủng hộ các ứng viên thuộc đảng Dân chủ.

Thông tin được mô tả như một chiến dịch khám xét quy mô lớn, trong đó các đặc vụ liên bang bất ngờ xuất hiện tại địa điểm cất giữ phiếu bầu, tiến hành kiểm tra và thu giữ số lượng lớn tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử.

Người đăng còn cáo buộc số phiếu được chuẩn bị để đưa vào quá trình kiểm đếm, đồng thời đặt nghi vấn về khả năng tồn tại một hoạt động gian lận bầu cử có tổ chức.

Tuy nhiên, những nội dung này mới chỉ là cáo buộc trên mạng xã hội, chưa có bằng chứng xác thực.

Cử tri Mỹ đi bỏ phiếu tại Riverdale, bang Maryland (Ảnh: Reuters).

Để tăng sức thuyết phục, bài đăng còn đính kèm ba bức ảnh, bao gồm hình ảnh phương tiện của FBI, một cơ sở lưu trữ và những lá phiếu bầu cử.

Các hình ảnh được trình bày như bằng chứng cho cuộc khám xét tại Houston, khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Theo tổ chức kiểm chứng thông tin Factchequeado, bài đăng trên nền tảng X đã đạt hơn 389.000 lượt xem tính đến trưa 3/11 (giờ Mỹ).

Thông tin xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm, khi cử tri trên khắp nước Mỹ đang bỏ phiếu lựa chọn các thành viên Quốc hội và nhiều vị trí lãnh đạo cấp bang.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 được đặc biệt quan tâm bởi kết quả sẽ quyết định tương quan quyền lực giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong hai năm cuối nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

Giữa lúc những thông tin về cuộc đột kích tiếp tục lan truyền, các cơ quan chức năng Mỹ đã đưa ra phản hồi.

FBI chính thức lên tiếng, hé lộ nguồn gốc những hình ảnh gây tranh cãi

Theo tờ Politifact, FBI ngày 3/11 đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này phát hiện hơn 20.000 phiếu bầu gian lận tại một nhà kho ở Houston.

Trong thông báo chính thức, văn phòng FBI tại Houston cho biết đã nắm được những bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội.

“FBI Houston đã biết về những bài đăng trên mạng xã hội cho rằng văn phòng của chúng tôi tiến hành một cuộc đột kích liên quan đến bầu cử và phát hiện phiếu bầu gian lận vào ngày 2/11/2026”, cơ quan này cho biết.

“Thông tin đó là sai sự thật và không có hoạt động nào liên quan đến bầu cử như vậy diễn ra”, FBI khẳng định.

Bà Teneshia Hudspeth, quan chức phụ trách bầu cử tại hạt Harris, nơi có thành phố Houston, cũng xác nhận câu chuyện đang lan truyền không đúng sự thật.

Đặc vụ FBI của Mỹ. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, quá trình kiểm chứng của PolitiFact còn phát hiện những bức ảnh được sử dụng trong bài đăng không liên quan đến một cuộc khám xét tại Houston vào đêm 2/11.

Cụ thể, bức ảnh đầu tiên thực chất ghi lại hoạt động khám xét của FBI tại một cơ sở bầu cử thuộc hạt Fulton, bang Georgia, hồi tháng 1/2026.

Bức ảnh thứ hai là hình ảnh quảng cáo một cơ sở cho thuê kho lưu trữ tại Houston, không có bằng chứng cho thấy địa điểm này từng bị FBI khám xét.

Trong khi đó, bức ảnh thứ ba ghi lại những lá phiếu được thu gom từ một thùng tiếp nhận phiếu bầu chính thức tại San Francisco, bang California, vào tháng 10.

Theo PolitiFact, tài khoản phát tán câu chuyện thuộc về Jonathan Gregory, người tự giới thiệu là nhà sáng tạo nội dung ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump.

Trang Facebook của người này được đăng ký trong danh mục người làm nội dung hài.

Tổ chức kiểm chứng Lead Stories cũng xác định tài khoản trên từng đăng tải những câu chuyện không có thật, đồng thời không tìm thấy bất kỳ báo cáo đáng tin cậy nào xác nhận sự tồn tại của cuộc đột kích tại Houston như nội dung bài đăng mô tả.

Vụ việc không phải trường hợp duy nhất gây tranh cãi trên mạng xã hội trong ngày bầu cử Mỹ.

Theo Politifact, tại hạt Westchester, bang New York, một sự cố lập trình khiến một số máy quét không thể tiếp nhận phiếu bầu giấy khi các điểm bỏ phiếu mở cửa.

Cơ quan bầu cử địa phương phải sử dụng túi bảo quản an toàn để giữ phiếu chờ xử lý.

Tuy nhiên, sự cố nhanh chóng kéo theo những cáo buộc trên mạng xã hội cho rằng đảng Dân chủ đang tìm cách ngăn cản cử tri Cộng hòa bỏ phiếu.

Giới chức địa phương và Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler sau đó cho biết không có bằng chứng cho thấy sự cố xuất phát từ hành động can thiệp có chủ đích.

Tại bang Georgia, một số cử tri cũng nhận được tin nhắn sai lệch về việc thay đổi địa điểm bỏ phiếu, buộc nhà chức trách phải phát đi cảnh báo và hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin từ các kênh chính thức.

Những sự việc này diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ thu hút sự chú ý lớn của dư luận, khi kết quả bỏ phiếu có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội và ảnh hưởng đến chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Trump.