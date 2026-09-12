Điểm sáng thị trường ô tô Việt khi sức mua 'lao dốc' trong tháng Ngâu

Trong khi hầu hết các phân khúc tụt giảm, xe điện hóa bao gồm ô tô hybrid và xe điện là những điểm sáng khi duy trì được mức doanh số cao trong tháng 8/2026.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 8 vừa qua đạt 25.395 chiếc, giảm 25% so với tháng liền trước và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là diễn biến đã được dự đoán trước khi phần lớn số ngày của tháng 8 rơi vào thời điểm tháng 7 Âm lịch, tức tháng Ngâu. Đây cũng là tháng có doanh số thấp thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau tháng 2 trùng với Tết Nguyên đán.

Hai hãng xe có thị phần khá lớn tại nước ta là VinFast và Hyundai Thành Công công bố doanh số bán hàng riêng. Trong đó, hãng xe Hàn Quốc cho biết trong tháng 8/2026 đã bàn giao 2.928 xe ô tô các loại đến tay khách Việt, giảm 17%.

Mẫu SUV Creta tiếp tục là dẫn đầu doanh số của Hyundai Thành Công.

Bộ đôi SUV đô thị Creta và Tucson tiếp tục là những cái tên đạt doanh số cao nhất của thương hiệu với lần lượt 609 và 607 xe bán ra trong tháng. Ở nhóm SUV cỡ lớn, Hyundai Santa Fe bán được 103 xe và Hyundai Palisade có 98 xe được bàn giao trong cùng kỳ.

Về phần VinFast, hãng này công bố doanh số 20.161 xe điện bán ra thị trường trong tháng 8 vừa qua, giảm 7% nhưng vẫn ở mức cao. Các mẫu ô tô điện của hãng tiếp tục chiếm phần lớn vị trí trong top 10 xe bán chạy nhất tháng.

Trong đó, VinFast VF 3 đạt doanh số 6.453 chiếc. Xếp sau lần lượt là mẫu SUV đô thị VF 5, với 4.265 xe (bao gồm phiên bản Herio Green) và MPV Limo Green tiêu thụ được 4.203 xe trong tháng 8.

Mẫu ô tô điện mini VinFast VF 3 có doanh số lũy kế từ đầu năm đạt gần 36.000 chiếc.

Cộng chung 3 số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, doanh số bán ô tô ước tính của toàn thị trường trong tháng 8 đạt khoảng hơn 48.000 xe, giảm gần 10.000 xe so với tháng liền trước.

Nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 8/2026 sụt giảm trên hầu hết các nhóm xe cũng như phân khúc. Trong khi mảng xe điện vẫn duy trì doanh số cao, thị trường còn xuất hiện điểm sáng đến từ nhóm xe hybrid.

Cụ thể, các thành viên VAMA đã bán được 1.388 xe hybrid trong tháng 8, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, dù giảm 15% so với tháng liền trước.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8/2026 vẫn xuất hiện điểm sáng đến từ nhóm xe hybrid.

Tính hết 8 tháng đầu năm, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 13.889 xe hybrid, tăng mạnh tới 65% so với mức 8.414 xe của cùng kỳ năm 2025.

Con số thực tế có thể cao hơn bởi một số hãng xe Trung Quốc như Jaecoo, Haval, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Doanh số xe hybrid trong năm 2026 được thúc đẩy phần lớn nhờ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid tự sạc, từ đó nhiều mẫu mã có điều kiện giảm giá bán và tăng sức hút với người dùng.

Trong số các mẫu mã ô tô hybrid đang phân phối trên thị trường, xe Toyota đang chiếm ưu thế với các phiên bản Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV, Yaris Cross HEV được người dùng ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất.

Bên cạnh doanh số tăng, phân khúc hybrid còn có sự mở rộng về mẫu mã trên thị trường từ đầu năm nay. Theo đó, các hãng đã đưa về nhiều mẫu xe/phiên bản hybrid mới, tiêu biểu có Honda CR-V e:HEV 2026, Geely EX5 EM-i, Omoda C5 SHS-H, Kia Sorento và Sportage Hybrid, Jaecoo J5 SH-S… Mới đây nhất, mẫu SUV tiền tỷ Toyota Land Cruiser cũng bổ sung phiên bản hybrid có giá từ 4,71 tỷ đồng.