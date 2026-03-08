HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Điểm nóng xung đột ngày 8-3: Cú lừa Iran dành cho Mỹ – Israel?

Tường Như |

Iran bị cho là dùng hình vẽ máy bay, trực thăng trên mặt đất để đánh lừa không kích Mỹ và Israel, khiến đối phương tốn đạn đắt tiền vào mục tiêu giả.

Theo hãng tin Ilkha (Thổ Nhĩ Kỳ), Iran được cho là đã áp dụng một chiến thuật đánh lừa khá lạ trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Mỹ và Israel khi vẽ hình máy bay và trực thăng kích thước thật trên mặt đất để làm mục tiêu giả.

Các đơn vị Iran đã dùng sơn rẻ tiền vẽ những hình khí tài quân sự tại một số khu vực chiến lược. Khi quan sát từ trên không hoặc qua ảnh vệ tinh, các hình vẽ này có thể bị nhầm là máy bay thật, khiến đối phương nhắm mục tiêu tấn công.

Nghi vấn Iran vẽ máy bay giả để đánh lừa không kích Mỹ – Israel - Ảnh 1.

Một mục tiêu được cho là trực thăng Mi-17 của Iran trong video không kích do Israel công bố. Ảnh: ILKHA

Một số nguồn tin cho biết chi phí để tạo ra các mục tiêu giả này chỉ vài USD, trong khi các cuộc không kích nhằm vào chúng có thể sử dụng đạn dược trị giá hàng triệu USD. Chiến thuật này được cho là nhằm khiến đối phương tiêu hao nguồn lực và giảm hiệu quả tác chiến.

Trước đó, quân đội Israel đã công bố video về một cuộc không kích được cho là phá hủy trực thăng Mi-17 của Iran.

Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng độc lập Patricia Marins cho rằng mục tiêu trong đoạn video có thể chỉ là hình vẽ nghệ thuật bóp méo hình trên mặt bê tông, chứ không phải trực thăng thật.

Bà Marins cũng nhắc lại rằng các chiến thuật đánh lừa tương tự từng được nhắc đến trong giai đoạn năm 2023 của cuộc xung đột Nga – Ukraine, khi các hình vẽ lớn trên mặt đất được dùng để đánh lừa trinh sát và ảnh vệ tinh.

Theo ILKHA, hiện chưa có xác nhận độc lập từ phía Mỹ hoặc Israel về việc các cuộc không kích đã thực sự đánh trúng những mục tiêu giả này.

