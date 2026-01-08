HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Điểm nóng xung đột ngày 8-1: Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela?

Phương Linh |

Sau khi tổng thống Venezuela bị bắt, người dân gần căn cứ không quân ở Puerto Rico phát hiện vật thể giống UAV Mỹ chuyên dùng trong nhiệm vụ tối mật.

Nhân chứng đã bắt gặp máy bay không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ hạ cánh lúc bình minh sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3-1.

Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái RQ-170 Sentinel gần hai thập niên nhưng sự tồn tại của phương tiện này chỉ được tiết lộ vào năm 2009 ở Afghanistan. Hiện chỉ còn khoảng 20 chiếc còn hoạt động.

RQ-170 Sentinel - do Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin sản xuất - cung cấp khả năng giám sát trong các nhiệm vụ quân sự.

Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela? - Ảnh 1.

Video chia sẻ trên Facebook cho thấy một phương tiện na ná RQ-170 trên bầu trời Puerto Rico. Ảnh: Facebook/Nando Curbelo Rodriguez

Mỹ điều UAV tối mật trong đêm bắt tổng thống Venezuela? - Ảnh 2.

RQ-170 thường được dùng trong các nhiệm vụ tối mật. Ảnh: USAF

Những chiếc máy bay không người lái công nghệ cao này nổi tiếng vì chiến dịch thu thập thông tin tình báo trước khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt vào tháng 5-2011.

Trước khi đội đặc nhiệm SEAL tiến vào khu nhà nơi Bin Laden ẩn náu ở Abbottabad - Pakistan, họ dùng RQ-170 Sentinel hàng chục lần để giám sát khu vực và xác định thời điểm tiến công.

Máy bay RQ-170 cũng được sử dụng tại sân bay Kandahar của Afghanistan. Mặc dù có biệt danh "Quái thú Kandahar", phương tiện này bay trong im lặng.

Vào năm 2011, một nhiệm vụ dùng RQ-170 đã thất bại, hạ cánh xuống Iran thay vì Kandahar và bị phía Iran bắt giữ. Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay gặp sự cố nhưng suy đoán ban đầu cho rằng tín hiệu GPS có thể bị nhiễu, khiến máy bay hạ cánh cách xa căn cứ.

Trước đó, báo chí Mỹ đưa tin các máy bay không người lái tàng hình bay trên bầu trời Caracas đã giúp CIA thu thập thông tin quan trọng về ông Maduro trước khi bị đưa đến Mỹ. Hiện chưa thể xác định RQ-170 có đóng góp cho chiến dịch của Mỹ ở Venezuela hay không.

Hơn 150 máy bay của Mỹ - gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát - được điều động trong đêm ông Maduro bị bắt giữ. Người dân địa phương cũng cho biết có trực thăng bay lượn trên bầu trời Caracas, nhưng không rõ thuộc Mỹ hay Venezuela.

