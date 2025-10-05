Điểm nóng xung đột ngày 5-10: Ukaine tung "đòn hiểm" vào ngành năng lượng Nga

Sau vài tuần thăm dò và tấn công hệ thống phòng không của Nga, ngày 2-8, lực lượng máy bay không người lái (UAV), tình báo quân sự và đặc nhiệm của Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV, chủ yếu nhắm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Tính đến nay, theo thống kê của Kyiv Post, UAV cảm tử của Ukraine đã thực hiện ít nhất 55 cuộc tấn công có thể xác định được vào cơ sở hạ tầng chế biến nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Số lượng và loại máy bay được sử dụng thay đổi theo từng nhiệm vụ, nhưng trung bình, các nhà hoạch định Ukraine dường như tung từ 10-20 chiếc vào một mục tiêu.

Số lượng tương tự cũng được triển khai vào không phận xung quanh như mồi nhử hoặc để bão hòa hệ thống phòng thủ.

Nổ lớn sau khi Ukraine tấn công Nga bằng máy bay không người lái ở Engels, tỉnh Saratov, ngày 20-3. Ảnh: Astra/Telegram

Cuộc tấn công lớn nhất được biết đến diễn ra vào ngày 2-8, khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 332 UAV trong một đêm.

Hầu hết các chỉ số ngành năng lượng Nga đều cho thấy tình trạng giảm công suất.

Đầu tháng 9, sau một tháng tấn công, giới thương nhân và chuyên gia quốc tế đánh giá Nga đã mất 17%-25% công suất lọc dầu. Một tháng sau, con số được ước tính là 38%-40%.

Khoảng 75% tổng công suất lọc dầu của Nga nằm trong tầm bắn 1.800-2.000 km của UAV Ukraine.

Kết quả là sau hai tháng, Ukraine đã đánh sập gần 50% nhà máy lọc dầu Nga có thể bị tấn công, trong đó có nhiều nhà máy bị tấn công 2-3 lần trong một tháng để đảm bảo chúng bị tê liệt.

Một tác động nghiêm trọng là giá bán lẻ xăng dầu tăng 20%–30% trên toàn nước Nga, có nơi lên đến 40%. Trên Sàn giao dịch St. Petersburg, trong tháng 9, khối lượng giao dịch xăng giảm 5%, dầu diesel mùa hè giảm 11%, giá tăng 5%.

Đòn đánh nghiêm trọng nhất đã làm ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu Kinef (lớn thứ hai Nga) và Ryazan (thứ năm).

Nguồn cung xăng bán lẻ vì vậy thấp hơn 20% so với nhu cầu, tạp chí Kommersant đưa tin.

Theo Kyiv Post, hàng triệu người Nga phải trực tiếp trải nghiệm tình trạng thiếu nhiên liệu trong 60 ngày qua: xếp hàng nhiều km ở trạm xăng, bình nhiên liệu gần cạn, hoặc nhận phiếu hạn mức mua.

Tệ nhất là Crimea (2,4 triệu dân). Cuối tháng 9, các trạm xăng trên bán đảo cạn sạch nhiên liệu hơn một tuần. Trạm xăng mở lại hôm 1-10, bán với mức giá cao nhất liên bang, giới hạn 30 lít/khách hàng, sau đó hạ xuống còn 20 lít.



