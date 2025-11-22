“Chúng ta đang đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất lịch sử. Hiện tại, áp lực đè nặng Ukraine là một trong những áp lực nặng nề nhất. Ukraine giờ đây đứng trước một lựa chọn rất khó khăn, hoặc mất phẩm giá, hoặc mất đi một đối tác chủ chốt” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ trước toàn dân.

Ông nói thêm Ukraine sẽ “bình tĩnh làm việc với Mỹ và tất cả đối tác”, đồng thời cam kết sẽ hợp tác một cách xây dựng.

Trước đó, ông Zelensky đã điện đàm với lãnh đạo Đức, Pháp và Anh, trong bối cảnh châu Âu dường như cũng bất ngờ trước các đề xuất hòa bình Nga - Ukraine của Mỹ. Kế hoạch của Mỹ gồm 28 điểm, trong đó có yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ và nhận đảm bảo an ninh hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đảm bảo "sự ủng hộ không thay đổi và toàn diện trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng" ở Ukraine.

"Đặc biệt, họ hoan nghênh cam kết với chủ quyền của Ukraine và sẵn sàng trao cho Ukraine những đảm bảo an ninh vững chắc. Họ nhất trí tiếp tục theo đuổi mục tiêu bảo vệ các lợi ích quan trọng của châu Âu và Ukraine về lâu dài” - tuyên bố cho biết thêm.

Bốn nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh nỗ lực chấm dứt xung đột của Mỹ.

Một quan chức chính phủ châu Âu giấu tên cho biết Mỹ chưa trình bày chính thức kế hoạch với các đồng minh phương Tây. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng xác nhận “Liên minh châu Âu chưa được thông báo chính thức về bất cứ kế hoạch nào”.

Chủ tịch Ủy ban Liên minh Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết sẽ gọi điện cho ông Zelensky để thảo luận về kế hoạch 28 điểm này.

Giới chức Ukraine cho biết họ đang cân nhắc các đề xuất của Mỹ, và ông Zelensky dự kiến nói chuyện với người đồng cấp Mỹ trong những ngày tới.

Về phần mình, Điện Kremlin phản ứng thận trọng, khi phát ngôn viên Dmitry Peskov nói Moscow chưa chính thức nhận được kế hoạch hòa bình của Mỹ.

"Không, chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức nào. Chúng tôi đang thấy một số đổi mới. Nhưng chúng tôi chưa nắm nội dung chính thức, cũng như chưa có cuộc thảo luận thực chất nào" - ông Peskov chia sẻ.

Một nguồn tin tiết lộ một nhóm chuyên gia Mỹ bắt đầu soạn thảo kế hoạch ngay sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hội đàm với cố vấn hàng đầu của tổng thống Ukraine Rustem Umerov. Người này cho biết ông Umerov đồng ý với hầu hết điều khoản sau khi đã sửa đổi và đã trình lên ông Zelensky.

Hôm 21-11, ông Umerov phủ nhận thông tin này và cho biết mình chỉ tổ chức họp cũng như chuẩn bị đàm phán. Ông nói các quan chức Ukraine đang "nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả đề xuất của các đối tác, mong đợi thái độ tôn trọng tương tự với lập trường của Ukraine".

"Chúng tôi xử lý đề xuất của các đối tác một cách thận trọng trong khuôn khổ nguyên tắc bất biến của Ukraine - chủ quyền, an ninh của người dân và nền hòa bình công bằng" - chính trị gia này nhấn mạnh.