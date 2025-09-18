Điểm nóng xung đột ngày 18-9: Công trình "chưa có tiền lệ" của Nga tại Kaliningrad

Tochnyi, dự án tình báo nguồn mở (OSINT) đưa tin về cuộc xung đột ở Ukraine và là dự án đầu tiên tiết lộ về việc xây dựng nói trên, nói với Newsweek rằng đây là điều "chưa từng có tiền lệ trong lĩnh vực quân sự của Nga".

Kaliningrad là nơi đặt hệ thống phòng không S-400, các đơn vị tên lửa đạn đạo Iskander và các tài sản hải quân của Hạm đội Baltic và dự kiến là tâm điểm trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO.

Hình ảnh do vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) chụp vào ngày 5-9-2025 cho thấy một dãy ăng-ten tròn đang được xây dựng tại vùng Kaliningrad - Nga. Ảnh: Copernicus

Các báo cáo về một trạm liên lạc mở rộng chỉ cách biên giới Ba Lan vài km sẽ càng củng cố thêm những cảnh báo từ các thành viên NATO ở sườn phía Đông của khối, mặc dù Lithuania gần đây đã hạ thấp mối đe dọa từ việc Nga xây dựng một trạm do thám gần biên giới mình.

Tochnyi cho biết vào tháng 8 rằng hoạt động xây dựng tại quận Chernyakhovsky, khu vực Kaliningrad, gần hoàn tất. Cơ sở này là một dãy ăng-ten cấp quân sự dùng cho tình báo vô tuyến hoặc liên lạc.

Hình ảnh vệ tinh từ tháng 3-2023 đến tháng 8-2025 cho thấy dãy ăng-ten có đường kính lên tới 1.600 m. Tochnyi nói với Newsweek rằng radar siêu chân trời (OTH), còn được gọi là Container 29B6 này là một phần của hệ thống radar lớn hơn trên khắp Nga.

Bộ ăng-ten lớn hơn này phù hợp cho truyền tín hiệu tần số thấp, thường dùng để liên lạc với tàu ngầm và có thể phủ sóng gần như toàn cầu. Tuy nhiên, hạn chế băng thông khiến hệ thống này chỉ truyền được lượng thông tin nhỏ, như tọa độ hoặc dữ liệu nhạy cảm, theo Tochnyi.

Trang web quân sự Army Recognition cho biết bằng cách bao phủ các băng tần khá thấp và tần số thấp, trạm radar Kaliningrad có thể liên lạc với tàu ngầm ở biển Baltic và Bắc Đại Tây Dương, đồng thời chặn bắt thông tin liên lạc của NATO trên khắp Đông Âu.