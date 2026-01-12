Bộ trưởng Cựu chiến binh Anh Al Carns xác nhận 13 hệ thống Raven đã được triển khai và đang phục vụ trong các đơn vị của Ukraine.

Raven được thiết kế để đối phó máy bay không người lái (UAV), máy bay và trực thăng ở khu vực gần tiền tuyến. Sử dụng tên lửa AIM-132 ASRAAM của Không quân Hoàng gia Anh (RAF), hệ thống này được cải tiến để phóng từ bệ mặt đất.

Ưu điểm then chốt của Raven là khả năng triển khai nhanh, cho phép lực lượng Ukraine phản ứng kịp thời trước các mối đe dọa trên không, dù khả năng đánh chặn tên lửa hành trình còn hạn chế.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey (phải) trong lần gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Kiev hôm 9-1. Ảnh: PA

Anh còn cung cấp hệ thống Gravehawk cho Ukraine. Ukraine đã nhận được 2 nguyên mẫu, cùng với hợp đồng cho 15 hệ thống bổ sung. Gravehawk sử dụng tên lửa không đối không R-73 (AA-11 Archer) hiện có của Ukraine nhưng được triển khai trong vai trò phòng không mặt đất.

Dù chủ yếu tập trung vào việc đối phó UAV, Gravehawk cũng có khả năng phòng thủ trước máy bay, trực thăng và có thể cả tên lửa hành trình.

Việc sử dụng loại tên lửa đang có trong biên chế của Ukraine nhằm đơn giản hóa hậu cần và đẩy nhanh tốc độ triển khai.

Các đợt bàn giao trên nằm trong gói hỗ trợ phòng không mùa đông trị giá 600 triệu bảng Anh (khoảng 806 triệu USD), bao gồm cả tháp súng tự động để đối phó với UAV của Nga.

Chính phủ Anh cũng đã phân bổ 200 triệu bảng Anh (khoảng 270 triệu USD) ngân sách để chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng vũ trang Anh đến Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Khoản kinh phí trên được Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố trong chuyến thăm Ukraine hôm 9-1.

Mục tiêu là cung cấp các phương tiện mới, hệ thống thông tin liên lạc và biện pháp bảo vệ chống UAV, bảo đảm quân đội sẵn sàng nếu được yêu cầu triển khai.

Chính phủ Anh cho biết động thái này sẽ trang bị cho lực lượng Anh khả năng góp phần bảo đảm tương lai của Ukraine và củng cố các cam kết an ninh dài hạn, theo Sky News.