Công ty EOS Technologie của Pháp đã bàn giao cho Ukraine các drone có khả năng tấn công ở khoảng cách lên tới 500 km.

Mẫu Rodeur có thể mang tải trọng tối đa 4 kg, bay 5 giờ với tốc độ 100 km/giờ. Drone được phóng bằng máy phóng kiểu catapult. Thiết bị mất khoảng 3 phút để lắp ráp với sự tham gia của hai người vận hành.

Theo Chủ tịch EOS Technologie Jean-Marc Zuliani, drone này vừa có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vừa có thể được sử dụng như drone cảm tử.

Truyền thông Pháp cũng nhắc đến startup Ukraine Alta Ares, được thành lập với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp. Công ty này sản xuất drone đánh chặn và phát triển phần mềm tương ứng.

Một phát ngôn viên của Alta Ares cho biết, nhờ các công nghệ mới, tỷ lệ đánh chặn mục tiêu thành công đã tăng từ 30% lên 65%.

Trước đó, FT đưa tin tập đoàn ô tô Pháp Renault đã đạt thỏa thuận với công ty quốc phòng Turgis Gaillard để sản xuất drone cho Kiev.

Dự án dự kiến được triển khai với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Pháp. Cơ sở sản xuất sẽ đặt tại 2 nhà máy của Renault. Các chi tiết hợp đồng không được công bố.

Tháng 6/2025, chính phủ Pháp đã kêu gọi các hãng ô tô và doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo drone. Theo FT, lần gần nhất các công ty ô tô Pháp sản xuất sản phẩm quân sự là trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.

Trước đó nữa, Ukraine đã tạm dừng đơn hàng drone tấn công Helsing của Đức do thử nghiệm không thành công. Drone mẫu HX-2, có thể bay 100 km và đạt tốc độ tới 220 km/giờ, gặp vấn đề liên lạc do tác chiến điện tử và trục trặc của hệ thống phóng catapult.

Điều này khiến chỉ 1/4 số drone có thể cất cánh. Đức, nước tài trợ các đợt cung cấp, sẽ không đặt đơn hàng mới cho đến khi Ukraine một lần nữa thể hiện quan tâm đối với các thiết bị này.