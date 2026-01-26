HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Điểm nóng nhận drone Rodeur tầm đánh 500 km, vừa trinh sát vừa cảm tử

Hải Yến |

 Theo truyền thông Pháp, Paris đã bàn giao drone Rodeur cho Ukraine, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 500 km.

Drone Rodeur của Pháp hỗ trợ Ukraine , tầm đánh 500 km và khả năng cảm tử - Ảnh 1.

Công ty EOS Technologie của Pháp đã bàn giao cho Ukraine các drone có khả năng tấn công ở khoảng cách lên tới 500 km.

Mẫu Rodeur có thể mang tải trọng tối đa 4 kg, bay 5 giờ với tốc độ 100 km/giờ. Drone được phóng bằng máy phóng kiểu catapult. Thiết bị mất khoảng 3 phút để lắp ráp với sự tham gia của hai người vận hành.

Theo Chủ tịch EOS Technologie Jean-Marc Zuliani, drone này vừa có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vừa có thể được sử dụng như drone cảm tử.

Truyền thông Pháp cũng nhắc đến startup Ukraine Alta Ares, được thành lập với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp. Công ty này sản xuất drone đánh chặn và phát triển phần mềm tương ứng.

Một phát ngôn viên của Alta Ares cho biết, nhờ các công nghệ mới, tỷ lệ đánh chặn mục tiêu thành công đã tăng từ 30% lên 65%.

Trước đó, FT đưa tin tập đoàn ô tô Pháp Renault đã đạt thỏa thuận với công ty quốc phòng Turgis Gaillard để sản xuất drone cho Kiev.

Dự án dự kiến được triển khai với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Pháp. Cơ sở sản xuất sẽ đặt tại 2 nhà máy của Renault. Các chi tiết hợp đồng không được công bố.

Tháng 6/2025, chính phủ Pháp đã kêu gọi các hãng ô tô và doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo drone. Theo FT, lần gần nhất các công ty ô tô Pháp sản xuất sản phẩm quân sự là trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai.

Trước đó nữa, Ukraine đã tạm dừng đơn hàng drone tấn công Helsing của Đức do thử nghiệm không thành công. Drone mẫu HX-2, có thể bay 100 km và đạt tốc độ tới 220 km/giờ, gặp vấn đề liên lạc do tác chiến điện tử và trục trặc của hệ thống phóng catapult.

Điều này khiến chỉ 1/4 số drone có thể cất cánh. Đức, nước tài trợ các đợt cung cấp, sẽ không đặt đơn hàng mới cho đến khi Ukraine một lần nữa thể hiện quan tâm đối với các thiết bị này.

Theo TVzvezda
Dọn dẹp ngày Tết: Thuê giúp việc vài ngày hay đầu tư thiết bị gia dụng thông minh cho cả mùa Tết?
Tags

Renault

Bộ Quốc phòng Pháp

Technologie

Công ty EOS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại