Dọn dẹp ngày Tết: Thuê giúp việc vài ngày hay đầu tư thiết bị gia dụng thông minh cho cả mùa Tết?

Trong bối cảnh đó, nhiều người phân vân nên tiếp tục thuê giúp việc vài ngày hay chuyển sang một giải pháp chủ động hơn cho cả mùa Tết?

Vì sao thuê giúp việc dịp Tết ngày càng "khó"?

Thuê giúp việc thời điểm cận Tết thường đi kèm hai vấn đề lớn: chi phí cao và tính chủ động thấp. Giá thuê tăng mạnh so với ngày thường, trong khi thời gian hỗ trợ thường chỉ gói gọn trong một vài buổi.

Quan trọng hơn, Tết không chỉ có một ngày cần dọn nhà. Khách khứa ra vào liên tục, nấu nướng nhiều hơn khiến nhà cửa nhanh chóng trở lại trạng thái bừa bộn. Sau khi giúp việc rời đi, các thành viên trong gia đình vẫn phải tiếp tục quét dọn, lau chùi mỗi ngày - điều khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi trong kỳ nghỉ vốn được mong đợi là để nghỉ ngơi.

Thiết bị gia dụng thông minh đang thay đổi cách dọn nhà ngày Tết

Theo báo cáo từ xu hướng người tiêu dùng, tết năm nay, nhiều gia đình bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư thiết bị gia dụng thông minh, đặc biệt là robot hút bụi, lau nhà. Khảo sát từ VnExpress cho thấy 73% người tham gia cho biết họ dành nhiều thời gian hơn cho việc mua sắm và chuẩn bị nhà cửa dịp Tết. Đáng chú ý, 40% người tham gia khảo sát mong muốn đầu tư vào các tài sản phục vụ sinh hoạt lâu dài như xe máy, đồ gia dụng lớn,... Việc sở hữu robot hút bụi giúp duy trì sàn nhà sạch sẽ mỗi ngày ngày, giảm áp lực việc nhà trong giai đoạn bận rộn nhất trong năm, thay vì chỉ "đánh nhanh" bằng vài buổi giúp việc.

Vì sao robot hút bụi Roborock được nhiều gia đình cân nhắc trong dịp Tết?

Trong nhóm thiết bị gia dụng thông minh, robot hút bụi Roborock đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ sự cân bằng giữa hiệu quả làm sạch và mức giá dễ tiếp cận. Roborock có nhiều dòng sản phẩm với phân khúc giá đa dạng, trong đó các dòng robot hút bụi tầm trung tầm trung như Qrevo 5AE và Qrevo C Pro phù hợp với điều kiện tài chính của nhiều hộ gia đình.

Nguồn: O-Tech Việt Nam

Hai mẫu robot này được nhiều người dùng yêu thích khi tích hợp đồng thời chức năng hút bụi, lau sàn với lực hút mạnh và hệ thống chống rối cho tóc dài, lông thú cưng. Bên cạnh đó, dock sạc tự động giặt - sấy giẻ giúp giảm đáng kể thao tác thủ công, giúp người dùng duy trì không gian sống sạch sẽ trong những ngày Tết bận rộn.

Nguồn: O-Tech Việt Nam

Thuê giúp việc hay đầu tư thiết bị gia dụng: Lựa chọn nào hợp lý hơn?

Thuê giúp việc vẫn có ưu điểm trong những đợt tổng vệ sinh lớn, cần nhiều nhân lực trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với nhu cầu dọn dẹp lặp lại mỗi ngày suốt mùa Tết, thiết bị gia dụng thông minh giúp các gia đình chủ động hơn về thời gian và công sức.

Tết năm nay, nhiều gia đình lựa chọn mua robot hút bụi Roborock thay vì thuê giúp việc ngắn hạn, vừa chủ động dọn dẹp mỗi ngày vừa tận dụng các chương trình ưu đãi trước Tết để đầu tư thiết bị gia dụng thông minh lâu dài.