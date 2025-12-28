Hyundai Santa Fe hybrid

Ngày 3/12, Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức giới thiệu Santa Fe Hybrid tới thị trường trong nước, bổ sung phiên bản động cơ lai điện cho mẫu xe cỡ D. Giá bán niêm yết là 1,369 tỷ đồng.

Điểm nhấn của xe là trang bị máy xăng 1.6L tăng áp đi kèm mô-tơ điện. Tổng công suất của xe đạt được là 235 mã lực và 367 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh truyền qua hộp số biến mô 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh HTRAC. Đây là điểm tạo nên sự khác biệt khi nhiều mẫu xe hybrid vốn sử dụng hộp số vô cấp.

Viên pin dung lượng 1,49 kWh đặt ở bên dưới hàng hai Hyundai Santa Fe Hybrid cho phép xe có thể chạy thuần điện. Theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, mức tiêu thụ nhiên liệu của Santa Fe xăng lai điện đạt 5,94 lít/100 km đường ngoài đô thị và 6,37 lít/100 km hỗn hợp.

Trang bị của bản hybrid tương đồng với bản Prestige gồm bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 20 inch, đèn pha LED thấu kính với dải đèn chữ "H" vắt ngang, không có tay nắm lên trên nóc ở cột C, có đủ cảm biến trước/sau, cửa sổ trời đôi,... Điểm phân biệt duy nhất của bản xăng lai điện so với các bản Santa Fe khác nằm ở logo "hybrid" đặt ở cửa cốp.

Bên trong khoang cabin không có bất kỳ sự khác biệt nào so với Santa Fe Prestige. Trên táp-lô là cụm màn hình đôi dạng cong, kích thước 12,3 inch mỗi màn. Màn hình giải trí có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Đồng hồ tốc độ có thể hiển thị điểm mù thông qua camera.

Ngoài ra, xe vẫn có hiển thị thông tin kính lái (HUD), 12 loa Bose, điều hòa tự động 2 vùng, sạc không dây 2 vùng, cần số núm xoay điện tử đặt sau vô-lăng, hàng trước chỉnh điện có sưởi ấm/làm mát, hàng ghế có sưởi ấm và điều hòa riêng biệt, kính cách âm 2 lớp...

Land Rover Defender

Land Rover Defender bản nâng cấp được giới thiệu tới khách hàng Việt Nam từ ngày 20/12 với danh mục phiên bản và giá bán đã được công bố.

Cụ thể, Defender 110 S 3.0 P400 MHEV có giá 6,329 tỷ đồng. Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400 MHEV có giá 7,349 tỷ đồng, trong khi bản X-Dynamic HSE 3.0 P400 MHEV giá 7,989 tỷ đồng. Defender 110 Trophy Edition được bán với giá 7,489 tỷ đồng. Các phiên bản cá nhân hóa có giá khởi điểm từ 5,099 tỷ đồng cho Defender 90 S 3.0 P400, 5,319 tỷ đồng cho Defender 110 S 3.0 P400, 5,989 tỷ đồng cho Defender 110 X-Dynamic HSE 2.0 P400e PHEV và 6,799 tỷ đồng cho Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400.

So với bản trước, Defender 2026 được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế ngoại thất với cụm đèn trước có đồ họa mới, đèn sương mù trở thành trang bị tiêu chuẩn và đèn hậu phẳng phủ kính màu khói. Lưới tản nhiệt bổ sung chi tiết sơn đen bóng, logo tối màu và nắp chụp mâm Gloss Black trên toàn bộ các phiên bản. Danh sách màu sơn mở rộng với Borasco Grey và Woolstone Green, đi kèm tùy chọn mâm hợp kim 22 inch thiết kế mới.

Tại Việt Nam, Defender 2026 được phân phối với nhiều cấu hình động cơ. Phổ biến nhất là động cơ xăng 3.0L I6 tăng áp, tích hợp công nghệ mild-hybrid (MHEV), cho công suất tối đa 400 mã lực (P400), kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Defender 110 còn có tùy chọn động cơ plug-in hybrid P400e, kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 400 mã lực. Riêng Defender OCTA sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.4L, cho công suất 635 PS, là phiên bản mạnh nhất trong dải sản phẩm Defender hiện nay.

McLaren 750S

Ngày 22/12, McLaren Việt Nam giới thiệu mẫu 750S Spider (mui trần) với giá bán 29,4 tỷ đồng. Mức giá trên cao hơn một chiếc 750S Spider tiêu chuẩn khoảng 4,41 tỷ đồng (khởi điểm 24,99 tỷ).

Điểm đặc biệt khiến chiếc McLaren 750S Spider này có mức giá cao hơn đáng kể là do màu sơn ngoại thất với hiệu ứng Coriolis (hiện tượng xoáy của luồng khí khi vật thể chuyển động trong không gian). Theo nhà sản xuất, màu sơn này mất hơn 260 giờ hoàn thiện bởi phân nhánh cá nhân hóa McLaren Special Operation (MSO). Với hiệu ứng này, xe sử dụng màu đen ánh kim Sandstone Black làm chủ đạo, điểm xuyết là các mảng màu cam xen kẽ của 2 sắc cam gồm Sunburst Orange và Azores Orange.

Theo chia sẻ từ nhà phân phối, đây là chiếc McLaren 750S Spider duy nhất trên thế giới ở thời điểm này được hoàn thiện với ngoại thất độc đáo này. Trong tương lai, nếu có khách hàng muốn đặt thêm một chiếc tương tự, McLaren sẽ cân nhắc đáp ứng theo nhu cầu.

McLaren 750S Spider là phiên bản facelift của mẫu 720S Spider từng "làm mưa làm gió" thị trường Việt Nam. So với phiên bản tiền nhiệm, mẫu 750S nếu nhìn thoáng qua gần như không thay đổi. Tuy nhiên, bản nâng cấp này có tới 30% linh phụ kiện hoàn toàn mới để khiến xe vận hành tốt hơn. Nhìn trực diện, phần đầu xe vẫn giữ nguyên so với 720S. Điểm khác biệt nhất là cản trước giờ không được sơn màu tương phản hoặc để lộ vân sợi carbon như 720S, bởi McLaren 750S chỉ có duy nhất lựa chọn sơn đồng màu thân xe.

Xe trang bị động cơ V8 4.0L tăng áp kép vẫn được sử dụng nhưng cải tiến. Hệ thống treo là loại PCC III mới nhất với nhiều linh kiện nhẹ và cách bài trí tối ưu hơn. Sức mạnh của 750S là 740 mã lực và 800Nm, tăng tăng 30 mã lực và 30Nm so với 720S. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h giảm xuống 2,8 giây, 0-200 km/h là 7,3 giây và 0-299km/h là 19,8 giây. Tốc độ tối đa 332km/h.

Kia Carnival Hybrid Premium

Trong tháng 12, Kia Việt Nam ra mắt New Carnival Hybrid phiên bản Premium. Phiên bản mới được phân phối với ba cấu hình gồm Hybrid Premium tiêu chuẩn, Hybrid Premium kèm tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất và Hybrid Premium kết hợp hàng ghế 2 VIP cùng màu nội thất mới. Giá bán sau ưu đãi của các phiên bản dao động 1,539-1,619 tỷ đồng, tùy cấu hình.

Về thiết kế, Carnival Hybrid Premium giữ lại các đặc điểm chính của bản Hybrid Signature với cụm đèn LED Star-map, mâm hợp kim 19 inch và kiểu dáng tổng thể mang phong cách SUV. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, cửa trượt điện hai bên, hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình hoặc phục vụ công việc.

Khoang cabin được trang bị màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập với bảng điều khiển cảm ứng, cùng cửa gió cho cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có nút điều khiển điều hòa riêng, trong khi hàng ghế thứ ba được bổ sung cửa gió để phân phối luồng không khí đều hơn.

Carnival Hybrid Premium sử dụng hệ truyền động hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.6L tăng áp và mô-tơ điện, cho tổng công suất công bố 242 mã lực. Xe được trang bị công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC, hỗ trợ ổn định thân xe trong các tình huống đánh lái và cải thiện độ êm ái cho hành khách phía sau. Các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS tiếp tục được trang bị trên phiên bản này.

Một trong những điểm khác biệt của phiên bản Hybrid Premium là khả năng tùy chọn hàng ghế thứ hai dạng VIP. Cấu hình này tích hợp các tiện ích như chế độ ngả thư giãn, massage, màn hình cảm ứng điều khiển và các chi tiết hỗ trợ sử dụng thiết bị cá nhân. Ngoài cấu hình ghế, Kia cũng cung cấp thêm các tùy chọn cá nhân hóa màu nội thất như đỏ, trắng, kem, vàng, nâu và cam. Các màu sắc này được áp dụng tùy theo gói trang bị mà khách hàng lựa chọn khi đặt xe.

Suzuki Eeco

Suzuki Eeco là mẫu xe mới nhất của hãng tại Việt Nam, thay thế mẫu Blind Van đã dừng bán trước đó. Đây là mẫu xe tải nhỏ, cạnh tranh với VinFast EC Van, kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.675 x 1.475 x 1.825 (mm). Bán kính quay đầu tối thiểu 4,5m và khoảng sáng gầm 160mm. Trong khi đó, thông số của EC Van là 3.767 x 1.680 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm.

Khoang chứa hàng của Eeco có kích thước dài x rộng x cao là 1.620 x 1.300 x 1.070(mm), tức dài hơn 170mm nhưng lại hẹp hơn 170mm, và thấp hơn 150mm so với EC Van. Ngăn cách giữa thùng hàng và khoang lái là một tấm lưới thép, vừa giúp ngăn cách hàng hóa, vừa cho phép người lái quan sát được kiện hàng bên trong. Đáng chú ý, tải trọng của Eeco chỉ là 465kg, trong khi EC Van có thể chở lên tới khoảng 600kg.

Nội thất hai chỗ ngồi được hoàn thiện chủ yếu bằng nhựa cứng, phối hai tông màu đen và be. Vô-lăng ba chấu bọc urethane, phía sau bảng đồng hồ điện tử hiển thị tốc độ, nhắc nhở người ngồi thắt dây an toàn… Một số tiện ích bao gồm điều hòa hai chiều, ghế bọc PVC, hệ thống giải trí cơ bản, sàn xe trải thảm và hệ thống trợ lực tay lái bằng điện. Tuy nhiên, cửa sổ vẫn phải nâng/hạ bằng tay quay, trong khi các đối thủ đã có cửa sổ chỉnh điện.

Dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên sản sinh công suất 80 mã lực và mô-men xoắn 104Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Một số tính năng an toàn bao gồm 2 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh ABS/EBD và cảm biến lùi. Cửa trượt hai bên tích hợp khóa trẻ em.