Nhiều giám đốc doanh nghiệp đưa hối lộ cũng hưởng lợi

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế) cùng 32 thuộc cấp với cáo buộc “ăn chia” hàng trăm tỷ đồng hối lộ.

Còn ở nhóm tội “Đưa hối lộ” , Viện Kiểm sát truy tố 21 bị can, trong đó có nhiều người là chủ các doanh nghiệp. Nhóm này quá trình xin cấp giấy tiếp nhận khách hàng… thường xuyên bị gây “nhũng nhiễu”, “ngâm hồ sơ”, nên tìm cách “bôi trơn”.

Như bị can Trần Quang Hải, thành lập Công ty Fosi, làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn kiểm nghiệm và làm dịch vụ hồ sơ công bố sản phẩm.

Cuối năm 2015, bị can Hải thường xuyên đến Cục An toàn thực phẩm nộp hồ sơ nên quen bị can Nguyễn Thị Yến (Phó Chánh Văn phòng). Khi thấy hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận cho khách hàng tại Cục thường xuyên bị trả lại yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần, có hồ sơ bị từ chối cấp hoặc chờ rất lâu mới được cấp Giấy tiếp nhận nên Hải nhờ Yến tác động các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm “tạo điều kiện”.

Được Yến thông báo về "thông lệ" do các phòng đưa ra là mỗi hồ sơ phải nộp về cho chuyên viên 8 – 10 triệu đồng/bộ, tùy từng thời điểm. Hải đã chuyển cho Yến 8,5 triệu đồng/hồ sơ.

Điều tra cho thấy, từ 2018 - 2024, tổng số tiền Trần Quang Hải đưa hối lộ cho các chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm là hơn 5,4 tỷ đồng (tương đương 574 hồ sơ). Bị can Hải khai được hưởng lợi 1 triệu đồng/hồ sơ khi làm dịch vụ cho khách, tổng số tiền hưởng lợi là 574 triệu đồng.

Còn tại Công ty CP Dược phẩm Novaco, cáo trạng xác định doanh nghiệp thành lập từ năm 2010 (do bị can Phạm Đức Thuận là Chủ tịch HĐQT) với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm và mỹ phẩm, dịch vụ công bố sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Khi làm dịch vụ nộp hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhận cho khách hàng, bị can Phạm Đức Thuận đã nhờ bị can Đinh Quang Minh (cán bộ Cục An toàn thực phẩm) giúp đỡ. Đồng thời, chỉ đạo cấp dưới chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ.

Tài liệu điều tra quy kết, năm 2019 - 2021, theo chỉ đạo của Thuận, các cá nhân thuộc Công ty Novaco đã chuyển khoản cho Đinh Quang Minh số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đổi lại, cá nhân Thuận và nhân viên trong công ty cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Tại Công ty TNHH Great Health Việt Nam, từ 2018 - 2023 bị can Lại Thị Thu Anh là Giám đốc công ty đã chuyển tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, tạo điều kiện cấp 843 Giấy tiếp nhận công bố, Thu Anh được hưởng lợi 425 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Phong và đồng phạm.

Giảng viên Đại học đưa hối lộ

Bị can Mai Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH TMDV Thực phẩm quốc tế Đại An) đưa hối lộ nhân viên Cục An toàn thực phẩm 438 triệu đồng để được tạo điều kiện cấp Giấy tiếp nhận đối với 127 hồ sơ. Thắng khai, được hưởng lợi 117 triệu đồng khi làm dịch vụ số hồ sơ trên.

Đáng chú ý, trong nhóm đưa hối lộ có bị can Nguyễn Thanh Uyên (Giảng viên trường Đại học Thành Đô). Từ năm 2015 - 2021, Uyên là nhân viên Công ty Vesta chuyên làm dịch vụ đăng ký hồ sơ công bố, hồ sơ quảng cáo cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thời gian đầu mới nộp hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận quảng cáo, Uyên thấy hầu hết hồ sơ đều bị Cục An toàn thực phẩm có văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi nhiều lần với nội dung chung chung, khó hiểu, mặc dù Uyên đã bổ sung nhưng vẫn bị trả lại.

Qua tìm hiểu các đơn vị làm dịch vụ khác, Uyên được biết ngoài khoản phí nộp cho nhà nước theo quy định, muốn hồ sơ không bị trả lại và được cấp Giấy xác nhận quảng cáo đúng hạn thì phải “có tiền chi ngoài” cho chuyên viên thẩm xét hồ sơ.

Bị can Uyên sau đó liên hệ với bị can Trần Thị Lựu là chuyên viên được phân công thẩm xét hồ sơ của Uyên để nhờ hướng dẫn và xin số tài khoản để chuyển tiền phí ngoài với mức trung bình từ 3 - 3,5 triệu đồng/hồ sơ.

Từ 2020 - 2022, Nguyễn Thanh Uyên đã chuyển khoản cho Trần Thị Lựu hơn 400 triệu đồng để được hướng dẫn, tạo điều kiện cấp 132 Giấy xác nhận.

Bị can Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội - làm việc cho Công ty CP Dược phẩm liên doanh Ai-Len) là người đưa hối lộ nhiều nhất.

Từ 2018 đến khi vụ án khởi tố, Trần Thị Quỳnh Trang đã hối lộ tổng cộng hơn 33,5 tỷ đồng cho nhiều chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm. Với mỗi hồ sơ làm dịch vụ cho khách hàng, bị can được hưởng lợi 500.000 đồng, tổng số tiền Trang hưởng lợi bất chính là hơn 1,95 tỷ đồng.