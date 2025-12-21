Liên quan thông tin "Từ nhóm "Chill Sài Gòn", thanh niên 19 tuổi bị Công an TPHCM truy nã", đến nay, Huỳnh Quốc Cường, 19 tuổi, quê Gia Lai đã đến Công an TPHCM đầu thú.

Bị can Huỳnh Quốc Cường.

Theo đó, biết mình đang bị truy nã và được sự vận động của gia đình, Cường đã đầu thú.

Theo điều tra, ngày 27-4, Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP Thủ Đức cũ phối hợp Công an TPHCM phát hiện Nguyễn Phan Anh Triệu, Nguyễn Đức Hưng và Đỗ Huỳnh Hữu Thắng đang mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng cỏ Mỹ ở đường Bưng Ông Thoàn. Qua test nhanh, Triệu dương tính với chất ma túy.

Cả nhóm cho biết còn một người tên Huỳnh Quốc Cường liên quan.

Đầu tháng 4-2025, Cường biết Triệu thường mua ma túy dạng cỏ Mỹ về cùng sử dụng với Hưng và Thắng nên bàn bạc "làm ăn".

Từ ngày 23 đến ngày 26-4, Cường và Triệu 2 lần góp tiền đặt mua cỏ Mỹ trên mạng về rồi chia nhỏ bán cho các đối tượng sử dụng thông qua các tài khoản mạng xã hội tên "Chill Sài Gòn".

Thắng và Hưng biết tin nên hỗ trợ Cường và Triệu đi giao ma túy, không nhận tiền công. Đổi lại, Thắng và Hưng được cho sử dụng ma túy miễn phí. Về phần lợi nhuận, Cường và Triệu chia đôi.

Đến ngày 3-11, Công an TP HCM quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cường bỏ trốn, Công an TPHCM quyết định truy nã Cường.

Liên tục phát hiện người bị truy nã Mới đây, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết đã bắt giữ, xử lý 2 người trốn truy nã. Theo đó, Nguyễn Chí Hiền, 30 tuổi, bị cơ quan công an truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Từ thông tin này, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM tiếp xúc, vận động người thân gọi Hiền ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Còn tối 17-12, Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính căn nhà ở hẻm 121 Lê Thị Riêng thì có 2 thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Công an phường xác định một người là Nguyễn Nho Quỳnh, 31 tuổi - kẻ đang bị Công an TPHCM truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



