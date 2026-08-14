Ngày 15/8 bước vào tiết Lập Thu, ngày Can Chi Tân Dậu. Ba con giáp Dậu, Tỵ, Sửu cùng thuộc một nhóm tam hợp Kim nên đón vận thuận hơn hẳn phần còn lại.

Ngày 15/8 đánh dấu ngày đầu tiên của tiết Lập Thu, mang Can Chi Tân Dậu, ngũ hành nạp âm Thạch Lựu Mộc, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Khí trời chuyển mùa thường mang theo một nhịp sống mới, chậm lại một chút so với cái nóng gắt của mùa hè nhưng lại vững vàng hơn. Đúng ngày Dậu, kéo theo Tỵ và Sửu tạo thành thế tam hợp Kim trọn vẹn, ba con giáp này vì thế đón vận rõ nét nhất trong ngày chuyển mùa.

Kim là kim loại được tôi luyện qua lửa mới thành hình, nên vận may của ba con giáp tam hợp Kim trong ngày Lập Thu này không đến từ may rủi nhất thời mà từ những gì đã âm thầm cố gắng suốt thời gian qua, nay được ghi nhận đúng lúc.

Tuổi Dậu

Dậu là chủ nhân của ngày 15/8 nên cảm nhận rõ nhất luồng năng lượng chuyển mùa này, đặc biệt ở khía cạnh được người khác nhìn nhận đúng giá trị. Một ý kiến đóng góp lâu nay ít được để ý có thể bất ngờ được lắng nghe, hoặc một người có ảnh hưởng chủ động ngỏ ý giúp đỡ mà không cần Dậu phải mở lời trước. Đây là kiểu may mắn đến từ danh tiếng và uy tín đã gây dựng, không phải chuyện ăn may, giống như một hạt giống được gieo từ lâu nay mới tới lúc trổ bông. Lời khuyên dành cho Dậu là: Nên nhận lời khi có ai đó mời tham gia một việc chung, đây là lúc thích hợp để được nhìn thấy nhiều hơn, đừng ngại đứng ra phía trước.

Tuổi Tỵ

Nằm trong tam hợp Kim cùng Dậu, Tỵ đón vận về đường công việc. Một dự án tưởng đã chững lại có thể tìm được hướng đi mới, hoặc một kỹ năng đã rèn giũa lâu nay có dịp được đem ra sử dụng đúng chỗ. Sự sắc bén và khéo léo vốn có của Tỵ trong giai đoạn này phát huy rõ rệt hơn ngày thường, giúp xử lý việc khó một cách gọn gàng mà không tốn quá nhiều công sức như trước. Lời khuyên dành cho Tỵ là: Nên chủ động đề xuất một cách làm mới cho việc đang vướng, khả năng được đồng ý khá cao trong ngày này, không cần chờ ai gợi ý trước.

Tuổi Sửu

Cũng thuộc tam hợp Kim, Sửu đón vận về đường tài lộc. Một khoản tiền từ công sức bỏ ra trước đó, chẳng hạn tiền công làm thêm hay một khoản đầu tư nhỏ, có thể sinh lời đúng vào lúc cần nhất. Sự chắc chắn và chịu khó vốn có của Sửu giúp giữ được thành quả này lâu hơn thay vì tiêu tan nhanh chóng như những khoản may mắn bất chợt khác. Lời khuyên dành cho Sửu là: Nên dành ra một khoản nhỏ để tiết kiệm riêng ngay khi nhận được khoản thu bất ngờ, đừng để lẫn vào chi tiêu hằng ngày rồi tan biến lúc nào không hay.

Ba con giáp Dậu, Tỵ, Sửu tuy mỗi người một vùng vận khác nhau, nhưng đều chung nền tảng là thế tam hợp Kim trọn vẹn trong ngày mở đầu tiết Lập Thu. Điều đáng nhớ là vận may lần này không phải một cơn gió may mắn thổi qua rồi tan biến, mà là kết quả của những gì đã bền bỉ vun đắp từ trước, chỉ chờ đúng thời điểm để lộ diện. Một gợi ý chung cho cả ba là nên dành một buổi trong ngày này để nhìn lại những gì đã cố gắng suốt mấy tháng qua và tự thưởng cho bản thân một điều nhỏ, vì biết ghi nhận chính mình cũng là một cách giữ vận lâu dài.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.