Ngày 12/9, ba con giáp Sửu, Tỵ, Dậu được vận trình ủng hộ khá rõ, từ công việc, tài lộc cho đến các mối quan hệ đều có tín hiệu tích cực.

Ngày 12/9/2026 rơi vào ngày Kỷ Sửu, mang ngũ hành nạp âm Tích Lịch Hỏa, tức lửa của sấm sét, tuy đến bất chợt nhưng lại mang sức mạnh rất lớn. Với thế tam hợp Tỵ Dậu Sửu thuộc hành Kim, gắn bó chặt chẽ với chính ngày 12/9, ba con giáp Sửu, Tỵ, Dậu bước vào ngày 12/9 với một dòng năng lượng khá hài hòa, dễ gặp thuận lợi trong những việc cần đến sự dứt khoát và sắc bén.

Tuổi Sửu

Là chủ nhân của ngày, tuổi Sửu trong ngày 12/9 có một nguồn năng lượng khá dồi dào, đặc biệt ở khía cạnh công việc và những kế hoạch cần sự kiên trì. Một nỗ lực âm thầm theo đuổi từ trước có thể bắt đầu cho thấy kết quả rõ ràng hơn, hoặc một sự công nhận đến đúng lúc từ những người xung quanh. Với tuổi Sửu vốn chăm chỉ và ít khi vội vàng, đây là ngày mà tính cách bền bỉ của họ được đền đáp xứng đáng.

Tuy vậy, chính vì mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, tuổi Sửu cũng dễ ôm đồm thêm việc mới mà quên mất giới hạn sức lực của bản thân. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Hãy tận dụng đà thuận lợi để hoàn tất những việc còn dang dở, nhưng đừng nhận thêm quá nhiều trách nhiệm mới trong cùng một lúc.

Tuổi Tỵ

Nằm trong tam hợp với ngày, tuổi Tỵ trong ngày 12/9 nổi bật ở khoản tài lộc và sự nhạy bén trong các quyết định. Có thể là một khoản thu nhỏ đến từ một cơ hội bất ngờ, hoặc một quyết định tài chính được đưa ra đúng lúc mang lại kết quả tốt hơn dự tính.

Với tuổi Tỵ vốn thông minh và có trực giác tốt, đây là ngày để tin vào sự phán đoán của bản thân nhiều hơn, nhất là trong những việc cần quyết định nhanh. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là: Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc, hãy dành thêm chút thời gian xác minh thông tin, tránh để sự tự tin làm lu mờ sự thận trọng cần thiết.

Tuổi Dậu

Cũng thuộc tam hợp Tỵ Dậu Sửu, tuổi Dậu trong ngày 12/9 được trợ lực khá tốt ở khía cạnh các mối quan hệ và quý nhân. Một người quen cũ có thể chủ động liên lạc, mang theo một lời đề nghị hoặc một thông tin hữu ích cho công việc hiện tại. Với tuổi Dậu vốn khéo léo trong giao tiếp và có óc quan sát tinh tế, đây là ngày thuận lợi để chủ động kết nối lại với những mối quan hệ có giá trị, thay vì chỉ ngồi chờ cơ hội tự tìm đến.

Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Hãy tận dụng ngày 12/9 để chủ động mở lời với những người có thể mang lại giá trị lâu dài, một lời hỏi thăm đúng lúc đôi khi lại mở ra một cơ hội lớn hơn tưởng tượng.

Nhìn chung, ngày 12/9 mang đến cho ba con giáp Sửu, Tỵ, Dậu một nhịp thuận khá rõ ràng, đặc biệt ở khía cạnh công việc, tài lộc và các mối quan hệ. Một vài việc nhỏ có thể làm trong ngày để giữ trọn vận may là dành thời gian rà soát lại các quyết định quan trọng, chủ động liên lạc với những người có thể mang lại giá trị lâu dài, và giữ sự tỉnh táo giữa lúc mọi thứ đang thuận lợi.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.



