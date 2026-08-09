Điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam 2026: Từ 15 đến 22,5 điểm, Y khoa cao nhất

Trường Đại học Đại Nam công bố điểm chuẩn 2026; Y khoa và Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh cùng cao nhất 22,5 điểm, nhiều ngành có mức thấp nhất 15 điểm.

Trường Đại học Đại Nam vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Theo đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của trường từ 15 đến 22,5 điểm. Hai ngành có mức điểm cao nhất là Y khoa và Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh, cùng 22,5 điểm.

Tiếp đến, Dược học có điểm chuẩn 20 điểm, Điều dưỡng 18 điểm. Hai ngành Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 20 điểm.

Phần lớn các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn, Ngôn ngữ, Mỹ thuật - Thiết kế có điểm chuẩn 15 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam 2026 dao động từ 15 đến 22,5 điểm.

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển của các ngành từ 18 đến 23 điểm. Trong đó, Y khoa và Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh cùng lấy 23 điểm; Dược học 21 điểm và Điều dưỡng 19 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu lấy 18 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), phần lớn ngành có điểm chuẩn 60 điểm, trong khi nhóm ngành Sức khỏe yêu cầu 80 điểm.

Một số ngành có điều kiện đầu vào riêng ngoài mức điểm chuẩn. Với Y khoa và Dược học, thí sinh xét học bạ hoặc HSA phải đáp ứng yêu cầu về học lực lớp 12 và ngưỡng điểm theo quy định. Riêng Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh, thí sinh phải đáp ứng thêm yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh bậc 4/6.

Điểm chuẩn Trường Đại học Đại Nam năm 2026.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 56 ngành và chương trình đào tạo, thuộc các lĩnh vực: Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Kinh doanh, Khoa học xã hội - Nhân văn, Ngôn ngữ và Mỹ thuật - Thiết kế.

Theo định hướng đào tạo của nhà trường, chương trình được xây dựng theo mô hình OBE (Outcome-Based Education), lấy chuẩn đầu ra và năng lực của người học làm cơ sở thiết kế. Nhà trường cho biết tăng cường thời lượng thực hành, với tỷ lệ thực hành được công bố trên 50%.

Theo khảo sát năm học 2025-2026 do nhà trường công bố, 95% sinh viên Trường Đại học Đại Nam có việc làm sau khi tốt nghiệp, trong đó nhiều người làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp, bệnh viện và tổ chức.