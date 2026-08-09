Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân cao nhất 28,84

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn năm 2026, nhiều ngành hot tiếp tục có mức điểm trúng tuyển cao.

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm chuẩn năm 2026 cao nhất thuộc về ngành Kiểm toán với 28,84 điểm.

Theo sau là các ngành Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế lần lượt có điểm chuẩn từ 28,3 - 28,62.

Ngành Công nghệ môi trường và phát triển bền vững lấy điểm chuẩn thấp nhất với 23,48.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Năm nay, Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 88 ngành/CTĐT (mở mới 15 ngành/CTĐT so với năm 2025) với tổng chỉ tiêu: 9.000 (Đại học chính quy: 8.780; Liên thông ĐHCQ: 220)

Đại diện nhà trường đánh giá điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/CTĐT năm nay ổn định, ít biến động so với năm 2025.

Nhà trường cho hay, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, hạn cuối trước 17h ngày 21/8 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT theo quy định.

Sau khi xác nhận nhập học, thí sinh nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân từ ngày 15/8 đến 17h ngày 23/8. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học và nhập học được xem là từ chối nhập học.