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Điểm chuẩn cao nhất Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội là 25,5

Hoa Trà
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Ngành Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất năm 2026 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 là 19 - 25,5. Trong đó, ngành Truyền thông đa phương tiện và Lịch sử có đầu vào cao nhất là 25,5 điểm. Điểm chuẩn 19 điểm thuộc các ngành Khoa học quản lý, Tôn giáo học (khổi C00 là 20,5 điểm).

Chi tết điểm chuẩn từng ngành của trường:

- Ảnh 1.

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.650 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực (HSA), xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh có thể tra cứu kết quả trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc cổng thông tin tuyển sinh chính thức của trường bằng tài khoản đã được cấp.

Khi trúng tuyển, thí sinh bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Theo quy định, tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 phải hoàn thành xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8. Quá thời hạn này, nếu không thực hiện xác nhận, hệ thống sẽ mặc định thí sinh từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển không còn hiệu lực.

Những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa đạt nguyện vọng mong muốn vẫn có thể theo dõi kế hoạch xét tuyển bổ sung của các cơ sở đào tạo.

Mỗi trường sẽ công bố chỉ tiêu, ngành đào tạo, mức điểm nhận hồ sơ, điều kiện xét tuyển và thời gian đăng ký riêng. Thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin từ các trường để không bỏ lỡ cơ hội xét tuyển ở các đợt tiếp theo.

Tags

Đại học Quốc gia Hà Nội

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