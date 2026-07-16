Địa phương vừa bùng nổ kỷ lục thu 34.700 tỷ đồng từ du lịch: World Travel Awards liên tục gọi tên, có thể sẽ lọt top “hàng đầu châu Á” lần thứ 3

Nơi đây cũng vừa có 1 lễ hội lần đầu tiên được tạp chí Mỹ vinh danh "đáng trải nghiệm nhất thế giới".

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng liên tục tổ chức nhiều sự kiện và lễ hội quy mô lớn với nội dung đa dạng, góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến.

Nổi bật trong số đó là các sự kiện mang tầm quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV và Lễ hội Đà Nẵng Food Tour. Việc liên tiếp đăng cai các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thành phố.

Theo số liệu thống kê, lũy kế 6 tháng năm 2026, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 9,77 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 101% kế hoạch (số giao 6 tháng). Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 5,16 triệu lượt, tăng hơn 28%; khách nội địa ước đạt gần 4,61 triệu lượt, tăng hơn 16%. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 6 tháng năm 2026 ước đạt hơn 34,7 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 103% so với kế hoạch.

Những con số trên cho thấy ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng, khi lượng khách trong nước và quốc tế đều tăng, kéo theo nhu cầu về lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ liên quan.

Infographic do AI tạo

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức hút với hình ảnh một điểm đến năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc văn hóa. Không gian đô thị xanh - sạch - đẹp, môi trường du lịch an ninh, an toàn, thân thiện cùng chuỗi sự kiện và lễ hội diễn ra liên tục đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn của thành phố.

Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, sự kiện tiếp tục được đầu tư nâng tầm về quy mô và hình ảnh, trở thành "thỏi nam châm" thu hút du khách. Mùa DIFF 2026 ghi nhận hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước, trong đó đêm bế mạc tạo cú hích lớn về lượng khách. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên DIFF góp mặt trong danh sách 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất thế giới do Travel + Leisure bình chọn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 quy tụ nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7. Ảnh: Chinhphu.vn

Song song với việc phát triển sản phẩm du lịch, Đà Nẵng cũng liên tiếp được các tổ chức và nền tảng quốc tế vinh danh. Thành phố được Travel + Leisure bình chọn là "Điểm đến du lịch hấp dẫn nhất thế giới", đồng thời lọt Top 2 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á cho mùa hè 2026 theo Lonely Planet. Trên nền tảng Traveloka, Đà Nẵng dẫn đầu danh sách điểm đến lưu trú được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất trong dịp hè. Trong khi đó, Hội An tiếp tục được Booking.com trao danh hiệu "Điểm đến hiếu khách nhất Việt Nam" năm thứ ba liên tiếp.

Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam với những cảnh đẹp trù phú và thiên nhiên xinh đẹp. Ảnh: Danang Fantasticity

Mới đây, theo thông tin từ World Travel Awards, Đà Nẵng tiếp tục được đề cử ở hạng mục "Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á 2026" (Asia's Leading Festival & Event Destination 2026). Theo kế hoạch, vòng bình chọn khu vực châu Á sẽ khép lại vào ngày 7/8/2026, còn lễ trao giải khu vực Asia, Oceania & Indian Ocean Gala Ceremony 2026 sẽ được tổ chức tại Maldives vào ngày 27/9/2026.

Trước đó, Đà Nẵng từng hai lần giành danh hiệu "Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á" do World Travel Awards trao tặng vào các năm 2016 và 2022.

(Tổng hợp)