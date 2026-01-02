Địa phương sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có thêm tuyến cao tốc 52km, quy mô 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam nhằm trao đổi, làm rõ phương án đầu tư tuyến cao tốc này.

Theo báo cáo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, tuyến Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại đã được xác định trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự kiến đầu tư trước năm 2030. Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 52km, quy mô 6 làn xe, đóng vai trò là trục kết nối quan trọng giữa sân bay quốc tế Nội Bài với khu vực công nghiệp - đô thị năng động của Bắc Ninh và vùng Phả Lại.

Đơn vị này đề xuất phương án đầu tư tuyến cao tốc có điểm đầu tuyến dự kiến tại nút giao giữa cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 18 tại khu vực phường Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh.

Trong tổng chiều dài, khoảng 42km là đoạn đầu tư mới, phần còn lại trùng với đoạn tuyến đã được triển khai trong dự án Vành đai 4. Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn tuyến ước tính hơn 20.000 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tại buổi làm việc, các sở, ngành và địa phương đã tập trung phân tích tác động của tuyến cao tốc đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khả năng kết nối với các khu công nghiệp, khu đô thị hiện hữu, cũng như phương án huy động nguồn lực và hình thức đầu tư phù hợp để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn thống nhất chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Phả Lại, đồng thời khẳng định đây là dự án có ý nghĩa chiến lược, không chỉ về giao thông mà còn về không gian phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Theo lãnh đạo tỉnh, tuyến cao tốc này sẽ góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của Bắc Ninh trong khu vực. Đồng thời giảm tải cho Quốc lộ 18 - trục giao thông đang chịu áp lực lớn trong nhiều năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ sự đồng thuận với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, song lưu ý việc lựa chọn phương thức triển khai cần được cân nhắc kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và lợi ích tổng thể cho địa phương. UBND tỉnh đã giao các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, sớm ban hành thông báo kết luận để Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có cơ sở nghiên cứu sâu hơn và triển khai các bước tiếp theo.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị doanh nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh, tập trung nghiên cứu, đưa ra phương án triển khai phù hợp, tối ưu nhất, đảm bảo sớm đưa dự án trở thành hiện thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.



