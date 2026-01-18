Trong khi những thủ tục hành chính thường là rào cản khiến bước chân người lữ hành chần chừ, thì tại một hòn đảo nằm biệt lập giữa vịnh Thái Lan, định nghĩa về biên giới lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Phú Quốc hiện là điểm đến duy nhất tại Việt Nam áp dụng chính sách miễn thị thực lên đến 30 ngày cho người nước ngoài. Đây không chỉ là một ưu đãi hành chính, mà là lời chào đón nồng hậu nhất để đảo Ngọc vươn mình trở thành điểm đến toàn cầu.

Theo quy định hiện hành, Phú Quốc là khu kinh tế ven biển duy nhất tại Việt Nam mà du khách nước ngoài được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. Điều kiện để hưởng đặc quyền này khá rõ ràng: du khách phải bay trực tiếp từ nước ngoài đến Phú Quốc (qua đường hàng không hoặc đường biển) và lưu trú tại đảo trong suốt thời gian đó. Nếu muốn di chuyển đến các địa danh khác của Việt Nam, du khách mới cần thực hiện các thủ tục xin visa theo quy định chung.

Phú Quốc là một trong những nơi miễn thị thực cho du khách. Ảnh: La Phan Blog

Chính sách này đã tạo nên một "cú hích" mạnh mẽ cho du lịch Kiên Giang. Nó biến Phú Quốc thành một ốc đảo tự do, nơi một du khách từ London, Seoul hay Paris có thể ngẫu hứng đặt vé máy bay và đáp xuống bãi Trường chỉ sau vài giờ đồng hồ mà không cần lo lắng về những bộ hồ sơ xét duyệt phức tạp.

Cũng chính sự ưu ái này đã khiến cho Phú Quốc trở thành một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất trong dịp Tết Dương lịch và được dự đoán sẽ là nơi nhộn nhịp nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Được biết, trong dịp lễ vừa qua, nhiều nơi lưu trú đã nhanh chóng hết sạch phòng, phản ánh rõ nét mức độ nhộn nhịp và sức nóng của thị trường du lịch tại địa phương này.

Sự ưu ái này không phải ngẫu nhiên. Phú Quốc sở hữu đầy đủ hệ sinh thái để giữ chân một vị khách quốc tế trọn vẹn 1 tháng và là “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới” do World Travel Awards bình chọn. Từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới tại Nam Đảo đến những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn ở Bắc Đảo, tất cả tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo. Việc miễn thị thực giúp du khách có đủ thời gian để "sống chậm", để thực sự cảm nhận nhịp thở của biển cả thay vì chỉ là những chuyến ghé thăm vội vã.

Phú Quốc là một trong những địa điểm nổi tiếng với nhiều điểm tham quan thú vị

Bên cạnh các chính sách ưu đãi thuận lợi cho du khách, Phú Quốc còn sở hữu lợi thế thời tiết với khoảng 200 ngày nắng mỗi năm, góp phần củng cố vị thế là điểm đến được ưa chuộng trong các kỳ nghỉ lễ dài.

Hơn thế nữa, hạ tầng của đảo Ngọc với sân bay quốc tế và các cảng biển hiện đại đã sẵn sàng để trở thành cửa ngõ đón những dòng khách chất lượng cao, những người sẵn sàng chi tiêu mạnh tay cho một kỳ nghỉ dài ngày đúng nghĩa.