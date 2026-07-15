Đi xe đạp điện bị phát hiện có nồng độ cồn bị phạt thế nào?

Người đi xe đạp, xe đạp máy uống rượu bia vẫn bị xử phạt theo quy định.

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo quy định hiện hành, hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn đều bị xử phạt vi phạm hành chính.

Quy định đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy

Các mức phạt vi phạm nồng độ cồn với xe đạp, xe đạp máy và các loại xe thô sơ khác được quy định tại Điều 9, Nghị định 168.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quả 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Người đi xe đạp, xe đạp máy uống rượu bia vẫn bị xử phạt - Ảnh minh họa AI

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở;

Quy định đối với người điều khiển ô tô

Theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đang có hiệu lực, mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô được chia thành ba mức tương ứng với nồng độ cồn đo được trong máu hoặc khí thở.

Cụ thể, trường hợp người điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu không vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc không vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Trường hợp có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe ở mức cao hơn.

Đối với trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, người vi phạm bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn theo quy định hiện hành.

Ngoài phạt tiền và tước giấy phép lái xe, người vi phạm còn có thể bị tạm giữ phương tiện và áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung khác theo quy định.

Quy định đối với người điều khiển xe máy

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện), mức xử phạt cũng được phân thành ba ngưỡng cụ thể theo nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở.

Trường hợp có nồng độ cồn trong máu không vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc không vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Trường hợp nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, kèm theo mức trừ điểm cao hơn.

Đối với trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, người điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn theo quy định.

Hiện nay, cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn dựa trên phương pháp đo qua ống thở, vì vậy, 24h sau khi uống bạn vẫn có thể bị phát hiện và xử phạt. Trường hợp người nào bị tai nạn giao thông thì khi vào viện, các bác sĩ sẽ lấy mẫu máu để xác định nồng độ cồn ngay.

Như vậy, ít nhất 24h sau khi uống rượu, bia bạn hãy lái xe, có nghĩa là tối nay bạn uống thì ngày mai đừng lái xe.