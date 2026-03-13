Đi xa thoải mái, trang bị ngon, chi phí dễ thở: Xe máy điện VinFast Viper hút khách hàng trẻ

"Làn gió mới" mang thiết kế khác với số đông

Ngay khi vừa mở đặt cọc sớm, VinFast Viper đã thổi một làn gió mới vào thị trường xe máy điện nhờ ngoại hình góc cạnh, trẻ trung và mạnh mẽ. Anh Đoàn Văn Phong, chủ kênh TikTok Phong Gió cho biết ấn tượng đầu tiên Viper tạo ra với anh chính là ngoại hình bắt mắt, mang phong cách thể thao và khác biệt so với số đông xe phổ thông.

"Điểm gây ấn tượng mạnh nhất với tôi là phong cách xe nam tính, mạnh mẽ. Đặc biệt là cụm đèn ở phần đầu xe có thiết kế rất riêng, không "đụng hàng" và được bố trí hợp lý, tạo cảm giác rất thuận mắt", anh Phong chia sẻ sau khi nhìn những hình ảnh đầu tiên của Viper trên website chính thức.

Cũng theo reviewer Phong Gió, tính chất "thể thao" của Viper thể hiện ở dáng xe cao ráo với khoảng sáng gầm 138 mm cùng chiều dài 1.907 mm và chiều cao 1.135 mm. Anh Phong cũng cho rằng bộ thông số kích thước này phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng trẻ.

Không chỉ tạo thiện cảm ở thiết kế, Viper còn cho thấy những điểm "đáng tiền" khi nhìn sang nhóm thông số vận hành. Reviewer Nguyễn Đoàn Minh Trí (TP.HCM), chủ kênh YouTube Trí Đê đánh giá, một trong những điểm nổi bật của VinFast Viper nằm ở sức mạnh bên trong với động cơ Inhub công suất tối đa 3.000 W.

"Xe có thể cho tốc độ lên tới 70 km/h và khả năng tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trong vòng 15 giây. Tôi đánh giá tốc độ này là rất phù hợp và ổn định để di chuyển thoải mái cả trong đường nội đô lẫn đường trường", anh Trí đánh giá về những thông số vận hành được công bố của Viper.

Khả năng di chuyển tới 156 km mỗi lần sạc đầy của Viper (khi lắp thêm pin phụ) theo đánh giá là đáp ứng tốt nhu cầu của đại đa số người dùng. Đặc biệt, chủ xe có thể quẳng gánh lo tiếp năng lượng với hệ thống trạm đổi pin đang được phát triển rộng khắp.

"Với hạ tầng trạm đổi pin đang phủ sóng với 45.000 tủ trong quý I, người tiêu dùng hoàn toàn không phải lo lắng về vấn đề nạp năng lượng", anh Trí nhận định.

Đủ tiện lợi để chạy liên tục, bền bỉ trên mọi cung đường nhờ cơ chế đổi pin, Viper còn chăm chút cảm giác lái cho người dùng với bình dầu phụ được bố trí ở phần phuộc sau. Theo reviewer Trí Đê, trang bị này góp phần gia tăng trải nghiệm êm ái, giúp chủ xe "cân" mọi điều kiện đường sá, địa hình.

Ưu đãi cực lớn, chi phí vận hành gần như bằng 0

Bên cạnh những thông số đã được công bố về vận hành, mối quan tâm của người dùng với mẫu xe thể thao này còn nằm ở bài toán chi phí. Theo anh Trần Hoàng Nam (Hà Nội), người đã đặt cọc xe, với mức giá niêm yết cùng các chính sách ưu đãi, VinFast Viper là một lựa chọn khó bỏ lỡ.

Theo anh, VinFast đang áp dụng chương trình "Mãnh liệt vì tương lai xanh" với mức ưu đãi 6%, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Đặc biệt, trước những diễn biến khó lường của giá xăng dầu thế giới, VinFast đã triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" với mức hỗ trợ 5% cho các khách hàng đổi từ xe xăng cũ sang xe máy điện VinFast mới từ nay đến ngày 31/3. "Tổng ưu đãi của các chương trình trong tháng lên tới 13% giá trị xe, mức hỗ trợ ‘quá thơm’ với người dùng", anh Nam khẳng định.

Ngoài ra, đối với những khách hàng đặt cọc xe máy điện Viper trước 15/3, hãng sẽ trực tiếp giảm thêm 1 triệu đồng vào giá bán. Cộng dồn tất cả những ưu đãi cho mẫu xe đổi pin này, mức giá bán cho người dùng với bản không kèm pin chỉ còn hơn 33 triệu đồng. Song song với đó, VinFast còn hỗ trợ khách hàng sở hữu xe sớm nhất có thể với chương trình trả góp 0 đồng, lãi suất ưu đãi.

Không chỉ tối ưu chi phí sở hữu, chi phí sử dụng thấp cũng là một lợi thế rõ ràng của xe máy điện nói chung và xe đổi pin Viper nói riêng. Hiện nay, VinFast miễn phí đổi pin 20 lần/tháng (tương ứng quãng đường đi được tối thiểu 800 km/tháng) cho tất cả khách hàng đến hết ngày 30/6/2028. Anh Nam cho rằng "combo ưu đãi" trong bối cảnh giá xăng nhiều biến động cũng là một trong những lý do khiến anh quyết định xuống tiền đặt cọc sớm.

"Với chính sách miễn phí đổi pin 2 năm rưỡi, đặc biệt trong thời điểm giá nhiên liệu đang có nhiều biến động như hiện nay, áp lực về chi phí nuôi xe cũng nhẹ đi đáng kể", anh Nam chia sẻ.

Sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, khả năng vận hành ấn tượng cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đã giúp VinFast Viper nhanh chóng trở thành "cơn sốt" trên thị trường xe máy điện. Trong bối cảnh chương trình đặt cọc sớm sắp kết thúc (15/3), nhiều khách hàng đang lựa chọn xuống tiền sớm để không lỡ cơ hội vàng.