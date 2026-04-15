Đi viện vì đau dạ dày, người đàn ông bất ngờ phát hiện chiếc nhiệt kế thủy ngân nằm trong bụng suốt hai mươi năm

Một trường hợp y tế hy hữu vừa được ghi nhận tại cơ sở y tế ở Trung Quốc, làm dấy lên những lo ngại về sự an toàn và sự thiếu giám sát đối với trẻ vị thành niên. Bệnh nhân là một người đàn ông 32 tuổi mang họ Vương, sinh sống tại Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang ở khu vực đông nam Trung Quốc.

Sau nhiều ngày phải chịu đựng những cơn đau dạ dày dai dẳng, anh đã quyết định đến khám và tìm kiếm sự điều trị tại chi nhánh Long Cảng của bệnh viện liên kết đầu tiên thuộc đại học y khoa Ôn Châu. Tại đây, một sự thật kinh ngạc đã được phơi bày sau hai thập kỷ bị chôn vùi.

Theo kết quả từ các biện pháp chẩn đoán hình ảnh và chụp chiếu, các bác sĩ chuyên khoa đã phát hiện một dị vật nằm sâu bên trong tá tràng của bệnh nhân. Căn cứ vào hình dáng và đặc điểm trên phim chụp, đội ngũ y tế đã đặt ra nghi ngờ rất lớn rằng vật thể lạ này chính là một chiếc nhiệt kế thủy ngân.

Tình trạng lúc bấy giờ được đánh giá là vô cùng nguy hiểm. Phần đầu nhọn của chiếc nhiệt kế đang trong trạng thái ép trực tiếp vào lớp thành ruột của bệnh nhân. Vị trí và tư thế này đặt ra một nguy cơ cực kỳ cao về việc gây thủng ruột và dẫn đến tình trạng chảy máu trong nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh nếu không được can thiệp kịp thời.

Đứng trước kết quả y khoa rõ ràng, anh Vương mới bàng hoàng nhớ lại và tiết lộ một bí mật mà anh đã giữ kín từ thuở ấu thơ. Người đàn ông này cho biết anh đã vô tình nuốt chiếc nhiệt kế thủy ngân vào bụng khi mới mười hai tuổi.

Tuy nhiên, vì tâm lý quá sợ hãi, anh đã quyết định không dám nói sự thật này với cha mẹ của mình. Vào thời điểm xảy ra sự cố, cha mẹ của anh cũng đang rất bận rộn với công việc hàng ngày. Đáng chú ý hơn, sau khi nuốt dị vật, cơ thể của cậu bé mười hai tuổi lúc bấy giờ lại không hề xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào. Chính sự vắng mặt của các dấu hiệu cảnh báo lâm sàng cùng với sự bận rộn của gia đình đã khiến sự việc kinh hoàng này dần chìm vào quên lãng cho đến tận hai mươi năm sau.

Nhận thức được mức độ nghiêm trọng của ca bệnh, các bác sĩ phẫu thuật đã nhanh chóng triển khai một ca mổ khẩn cấp. Quá trình can thiệp y tế để lấy dị vật ra khỏi cơ thể chỉ diễn ra trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi nhưng lại đòi hỏi sự tập trung cao độ.

Đây được xem là một ca phẫu thuật cực kỳ tinh tế và phức tạp do chiếc nhiệt kế đã bị lưu lại bên trong cơ thể người bệnh trong một thời gian quá dài. Thêm vào đó, vị trí của nó nằm rất gần với các ống mật của Vương, tạo ra một rủi ro đáng kể về việc làm tổn thương lớp thành ruột xung quanh trong quá trình di chuyển dị vật.

Rất may mắn, thiết bị được lấy ra vẫn còn giữ được hình dạng nguyên vẹn ban đầu, mặc dù các vạch đo nhiệt độ in trên thân nhiệt kế đã bị mờ nhạt đi theo thời gian do tác động của môi trường dịch vị.

Từ trường hợp điển hình này, các chuyên gia y tế hàng đầu làm việc tại trung tâm nội soi của bệnh viện đã đưa ra những khuyến cáo khẩn cấp. Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ ai khi không may nuốt phải dị vật đều phải ngay lập tức dừng mọi hoạt động ăn và uống. Người bệnh cần cố gắng giảm thiểu tối đa các hành động nuốt nước bọt cũng như hạn chế nói chuyện. Sau đó, điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp để được xử lý an toàn.

Thực trạng nuốt phải dị vật không phải là hiện tượng hiếm gặp. Dẫn nguồn dữ liệu từ tập đoàn báo chí hàng ngày Ôn Châu, mỗi năm tại Trung Quốc có tới hơn một triệu người phải nhập viện để tìm kiếm sự chăm sóc y tế sau khi vô tình nuốt phải các vật thể lạ.

Trong số đó, đối tượng trẻ em chiếm tỷ lệ áp đảo với hơn sáu mươi phần trăm tổng số các ca bệnh, trong khi người già cũng chiếm một tỷ lệ nhất định. Các báo cáo thống kê cũng chỉ ra rằng xương cá, xương gà, các loại pin, nam châm và răng giả nằm trong danh sách những vật thể phổ biến nhất thường bị nuốt nhầm.

Sự cố của người đàn ông họ Vương gợi nhớ đến một trường hợp kỳ lạ khác từng được ghi nhận vào tháng sáu năm ngoái. Một người đàn ông sáu mươi tư tuổi mang họ Dương, đến từ tỉnh An Huy ở miền trung Trung Quốc, đã đi khám bệnh vì cảm giác khó chịu ở vùng ngực.

Các bác sĩ sau đó đã phát hiện ra một chiếc bàn chải đánh răng nằm sâu bên trong cơ thể ông, và vật thể này đã tồn tại ở đó suốt năm mươi hai năm ròng rã. Tương tự như anh Vương, vào năm mười hai tuổi, ông Dương đã vô tình nuốt chiếc bàn chải nhưng chọn cách che giấu sự việc vì lo sợ sẽ bị cha mẹ mắng mỏ. Người đàn ông này đã mang một niềm tin sai lầm rằng chiếc bàn chải có thể tự hòa tan bên trong dạ dày.

Trong suốt nhiều năm trôi qua, ông chỉ thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu nhẹ ở vùng bụng nhưng lại chủ quan không coi trọng tình trạng sức khỏe của mình.

Trường hợp của anh Vương ngay sau khi được truyền thông đăng tải đã gây ra một cú sốc lớn trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều người dùng internet đã bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng trước sự việc hy hữu này. Một người bình luận trực tuyến đã để lại nhận xét: "Anh ấy cực kỳ may mắn. May mắn thay nhiệt kế đã không bị vỡ và không có thủy ngân rò rỉ".

Câu chuyện này chắc chắn sẽ là một bài học đắt giá về sự trung thực của trẻ nhỏ cũng như sự cẩn trọng của người lớn trong việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe gia đình.