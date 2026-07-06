Vụ việc vừa mới xảy ra vào cuối tháng 6 tại Mỹ đã khiến cho những người thân của nạn nhân vô cùng đau đớn.

Danh tính người phụ nữ 31 tuổi thiệt mạng trong vụ cá sấu tấn công – bị con vật cắn đứt cả hai tay tại Florida, Mỹ đã được xác định; đồng thời, những chi tiết kinh hoàng về những giây phút cuối đời của cô cũng vừa được hé lộ.

Đi tắm sông cùng bạn trai, cô gái mất mạng khi đụng độ với cá sấu

Danh tính người phụ nữ tử vong trong vụ cá sấu tấn công kinh hoàng tại khu rừng tiểu bang Little Big Econ (miền Trung Florida) vào Chủ nhật, 28/6 vừa qua đã được công bố, cùng với bản báo cáo chi tiết và đầy ám ảnh về những khoảnh khắc cuối cùng của cô.

Brittany Clark, 31 tuổi, nạn nhân thiệt mạng do bị cá sấu tấn công.

Brittany Clark, 31 tuổi, đang cùng bạn trai và một người bạn đi dạo trong khu rừng Little Big Econ tuyệt đẹp thì cả nhóm xuống sông tắm ngay sau 13 giờ 30 phút chiều. Đoạn ghi âm cuộc gọi khẩn cấp (911) từ hiện trường trước đó đã tiết lộ cảnh một con cá sấu âm thầm tiếp cận nhóm ba người, rồi tấn công dữ dội vào Clark và cắn đứt cả hai tay của cô.

Mới đây, một bản báo cáo của cơ quan pháp y mà tờ Daily Mail có được đã cung cấp thêm thông tin về những giây phút cuối đời của Clark, bao gồm việc bạn trai cô đã dũng cảm chống trả con cá sấu ngay cả khi nó kéo cả hai xuống nước và thực hiện cú xoay giết chóc - tức là kỹ thuật cá sấu sử dụng để khuất phục con mồi bằng cách xoay thân mình dữ dội, sau đó kéo nạn nhân xuống nước để dìm chết họ.

(Ảnh minh họa)

Báo cáo mô tả lại việc Chance Allison thậm chí đã liều cả mạng sống của mình để giải cứu bạn gái khỏi hàm cá sấu – nhưng mọi nỗ lực đều đã quá muộn. Tài liệu này cũng nêu chi tiết cách giới chức trách truy tìm con cá sấu săn mồi đầu bảng dài khoảng 3,6 mét sau vụ việc và tiêu diệt nó, sau đó cắt rời phần đầu của con vật để làm "vật chứng". Bi kịch xảy ra khi Clark, Allison cùng một người bạn (không nêu tên) đang bơi ở khu vực nước sâu ngang vai trên sông Econlockhatchee, gần một lối mòn đi bộ đường dài nổi tiếng.

Hành động của bạn trai nạn nhân trong lúc nguy cấp gây chú ý

Báo cáo ghi lại: "Trong lúc họ đang bơi, một con cá sấu đã ngoạm lấy cánh tay Clark và bắt đầu thực hiện cú xoay tử thần. Bạn trai cô, Chance Allison, đã túm lấy con cá sấu nhằm buộc nó phải nhả cô ra, nhưng con vật đã kéo cả hai xuống dưới mặt nước".

Chance Allison, bạn trai nạn nhân đã cố gắng để cứu người yêu nhưng thất bại.

Allison đã thành công trong việc khiến con cá sấu nhả cánh tay cô gái ra "trong chốc lát" – nhưng nó lại lập tức ngoạm chặt lấy cánh tay còn lại của cô. Báo cáo cho biết: "Chance Allison cố gắng đưa cả hai vào bờ thì con cá sấu cuối cùng cũng chịu buông tha; ngay sau đó, bạn trai cô đã thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) trên bờ và gọi điện cho dịch vụ khẩn cấp 911".

Cô gái trẻ đã ra đi sau vụ tấn công kinh hoàng.

Báo cáo không nêu rõ liệu Allison đã vật lộn với con cá sấu trước hay sau khi gọi điện khẩn cấp, nhưng âm thanh trong cuộc gọi cho thấy anh đã gọi 911 ngay khi vẫn đang chống trả con vật. Người ta có thể nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc trong đoạn ghi âm đầy ám ảnh, khi Allison nói với nhân viên trực tổng đài rằng anh "vẫn đang cố gắng kéo tay cô ấy ra khỏi miệng con cá sấu".

Chỉ ít phút sau, anh báo với nhân viên trực tổng đài rằng "cả hai tay, cả hai tay cô ấy đều bị đứt lìa rồi", trong khi người bạn đi cùng cho biết một cánh tay chỉ còn "dính lại một chút". Khi nhân viên trực tổng đài hỏi cánh tay còn lại đâu, người phụ nữ trả lời: "Mất rồi". Allison mô tả tình hình là "tồi tệ, thực sự tồi tệ" và hối thúc lực lượng cứu hộ: "Làm ơn nhanh lên... cô ấy đang mất rất nhiều..." trước khi giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cuối cùng, con cá sấu đã "bỏ đi", Allison nói với nhân viên trực tổng đài, trước khi mô tả những vết thương của bạn gái mình là "kinh hoàng".

Khu vực xảy ra vụ cá sấu tấn công.

Allison cho biết anh đã can thiệp để giúp đỡ, và anh đã kéo Clark ra khỏi nước với sự giúp đỡ của bạn cô. "Chúng tôi đang ở khá xa đường mòn, gần một khu vực hạ thuyền nhỏ bên bờ sông... Chúng tôi cần giúp đỡ ngay bây giờ!" anh nói với người điều khiển trung tâm. "Anh có thể nhìn thấy một chiếc trực thăng. Nếu thấy, hãy cố gắng vẫy tay ra hiệu cho nó xuống nếu có thể," người điều khiển trung tâm trả lời.

Đường mòn Barr Street Trailhead, tuyến đường đi bộ nổi tiếng nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng, hiện đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Trang Facebook của Clark cho thấy cô gái này rất yêu thích hoạt động ngoài trời - thường xuyên đăng ảnh đi bộ đường dài và bơi lội trong thiên nhiên. Vụ việc kinh hoàng này đánh dấu vụ tấn công cá sấu thứ ba ở miền trung Florida trong tuần đó.

Theo Ủy ban Động vật hoang dã Florida, các vụ tấn công con người rất hiếm ở Mỹ, nhưng cá sấu có tính lãnh thổ cao hơn trong mùa giao phối, kéo dài từ tháng Tư đến cuối tháng Sáu.

Gia Linh (Theo Daily Mail)