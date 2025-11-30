Đi làm xa gửi về nhà 33 triệu/tháng, người đàn ông chết lặng phát hiện ra bí mật trong két sắt

Sau khi con đầu lòng chào đời được khoảng 4 tháng, Lâm Hạo rời quê lên Quảng Châu (Trung Quốc) làm việc kiếm tiền, còn vợ ở nhà chăm sóc gia đình, con cái. Dù không muốn vợ chồng phải xa nhau, con không được gần cha nhưng nếu cả nhà “đèo bòng” nhau ở Quảng Châu, quả thực là không thể vì mọi chi phí quá đắt đỏ. Còn nếu Lâm Hạo cứ ở quê, quanh năm cũng chỉ cặm cụi với ruộng đồng, khó mà kiếm được tiền.

Tính đến nay, anh đã xa gia đình được khoảng 5 năm. Công việc trong một xưởng linh kiện điện tử, tuy vất vả, ca kíp liên tục nhưng mang lại mức thu nhập cũng khá, đủ để anh tự lo được cuộc sống ở Quảng Châu và gửi về cho vợ - cô Tần Du, khoảng 9.500 NDT (33 triệu đồng) mỗi tháng.

Đối với Lâm Hạo, gửi tiền về nhà không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui lẫn động lực tăng ca, tránh ăn chơi tiêu xài ở thành phố. Còn chuyện Tần Du chi tiêu thế nào, anh hầu như không hỏi kỹ, vì hoàn toàn tin tưởng vợ.

Khoảng tháng 10 năm ngoái, vì làm mất giấy tờ tùy thân ở thành phố, Lâm Hạo gấp rút về quê nên cũng chẳng báo với vợ. Anh dự định sáng sớm về, làm thủ tục rồi chiều lại quay lại để làm ca đêm. Vì gấp gáp nên cũng không kịp mua gì nhiều ngoài 1 bộ đồ chơi cho con trai.

Lúc Lâm Hạo về tới nhà, con đã đi học, Tần Du cũng chẳng có nhà. Gọi cho vợ nhưng không thấy bắt máy, anh đoán cô đang đi gặt lúa thuê, chỉ để lại 1 tin nhắn: “Anh về làm lại giấy tờ, phải đi ngay gấp quá nên chỉ kịp mua đồ chơi cho con" .

Nhắn tin xong, Lâm Hạo vội vàng vào phòng ngủ, mở chiếc két sắt ở đầu giường. Lúc này, Lâm Hạo mới chết sững: Thứ hiện ra trước mắt anh không phải tiền, cũng không chỉ là giấy khai sinh hay đăng ký kết hôn, mà còn có thêm 2 cuốn sổ đỏ đứng tên anh và Tần Du.

Anh không hiểu vợ lấy đâu ra tiền để mua 2 mảnh đất thổ cư trong thôn, 1 mảnh 40m2, 1 mảnh 55m2. Cô cũng chưa từng nói với anh bất kỳ điều gì về chuyện này. Lúc ấy, dù băn khoăn nhưng Lâm Hạo cũng không gọi điện cho vợ, vì còn vội đi làm lại giấy tờ.

Mãi đến sáng hôm sau, sau khi đã hoàn thành ca làm đêm, Lâm Hạo mới có thời gian gọi cho Tần Du. Hóa ra suốt 5 năm qua, số tiền anh gửi về hàng tháng, Tần Du không tiêu 1 đồng. Cô dùng để mua vàng, rồi lại bán vàng đi mua đất.

“Ở nhà có 2 mẹ con, cũng chẳng tiêu gì nhiều. Tiền sinh hoạt thì em đi làm thuê cũng đủ trang trải. Cố gắng tiết kiệm thì mới mong có tài sản, chứ gia đình đã phải xa nhau mà chỉ đủ sống, đủ chi tiêu thì chẳng thà ở quê, vợ chồng con cái đoàn tụ” - Tần Du nói.

Đầu dây bên kia, mắt Lâm Hạo đỏ hoe. Anh vốn biết vợ mình là người tần tảo, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô lại biết nghĩ xa, chịu thương chịu khó đến vậy. Hôm đó, 2 vợ chồng nói chuyện gần 1 tiếng, vì đã có 2 mảnh đất, họ bàn nhau cố gắng làm lụng, tiết kiệm thêm khoảng 2 năm nữa để kiếm tiền cất lại mái nhà, rồi gom thêm chút vốn để Lâm Hạo về quê mở xưởng cơ khí của riêng mình. Đó là dịch vụ chưa ai làm, nên tiềm năng rất khá, và quan trọng hơn, cả 2 đều không muốn tiếp tục cảnh mỗi người một nơi, vợ xa chồng, con xa bố nữa.

Sau cuộc điện thoại ấy với Tần Du, dù cả đêm không ngủ, Lâm Hạo bỗng thấy mệt mỏi tan biến. Một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa biết ơn mà cũng vừa xót xa, khiến anh không tài nào chợp mắt. Càng nghĩ, anh càng thấm thía câu nói: Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn.

Cuộc đời Lâm Hạo, nếu không lấy Tần Du, có lẽ giờ vẫn còn lông bông, trắng tay, chẳng có cả chỗ dựa tinh thần lẫn chỗ dựa vật chất.

“Tôi là người kiếm tiền, gửi tiền về nhà nhưng cô ấy mới thực sự là chỗ dựa vật chất cho tôi” - Lâm Hạo viết trên Weibo.

(Nguồn: Weibo)