Đi làm về thấy chồng xin lỗi, vợ chết lặng khi nhìn vào mặt con, lập tức báo công an

Trước khi kết hôn với Nam, chị Thúy có con riêng là cháu K. (3 tuổi).

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cháu bé khoảng 3 tuổi bị bạo hành, để lại thương tích là những vết bầm tím lớn trên khuôn mặt. Thông tin khiến dư luận bức xúc.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu N.H.M.K. (3 tuổi), trú tại thôn Thăng Hữu Đông, xã Bàu Cạn, tỉnh Gia Lai. Người đã hành hung cháu K. là Nguyễn Hữu Nam (33 tuổi, trú cùng địa chỉ, là cha dượng của nạn nhân).

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, theo xác minh của công an xã Bàu Cạn, khoảng 21 giờ ngày 26/7, Công an xã nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Minh Thúy (20 tuổi, mẹ cháu K.) về việc bạo hành trẻ em.

Cháu K. bị cha dượng bạo hành gây thương tích. (Ảnh: MXH)

Theo đó, trước khi kết hôn với Nam, chị Thúy có con riêng là cháu K. Vào chiều ngày 26/7, khi đi giao hàng về, chị Thúy thấy Nam đang ôm cháu K. xin lỗi. Thấy chị Thúy về, cháu K. cũng chạy lại ôm mẹ.

Lúc này, chị Thúy phát hiện vùng mặt và cổ cháu K. có nhiều vết thương nên hỏi chồng thì Nam xin lỗi, thừa nhận có đánh cháu K. và nói chị Thúy mua thuốc cho cháu. Người mẹ đã chở con về nhà mẹ ruột tại thôn Tân Lạc, đồng thời trình báo Công an xã Bàu Cạn.

Báo Công Lý thông tin thêm, sau khi nhận tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã lập biên bản xem xét dấu vết thân thể đối với cháu K., hướng dẫn chị Thúy đưa con đến bệnh viện thăm khá, điều trị, đồng thời tổ chức truy tìm Nguyễn Hữu Nam.

Cháu bé đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Báo Gia Lai)

Sau đó, cháu K. được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng có vết thương bầm tím, sây xát ở vùng đầu, mặt, cổ và có dấu hiệu buồn nôn, nôn ói với chẩn đoán chấn động não.

Sáng 28/7, Nam đã đến Công an xã làm việc, thừa nhận hành vi dùng tay tát vào vùng mặt và bóp cổ cháu K. Qua test nhanh ma túy với Nam cho kết quả âm tính.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.