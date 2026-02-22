Kỳ nghỉ Tết nhộn nhịp khép lại, nhường chỗ cho nhịp sống công sở thường nhật với những dự định, KPI và những bản kế hoạch đang chờ đợi phía trước. Trở lại văn phòng trong tuần đầu tiên (từ 23/2 đến 1/3) không chỉ đơn thuần là việc bật lại máy tính và dọn dẹp bàn làm việc, mà đây còn là thời điểm vàng để chúng ta gieo những hạt mầm vượng khí khởi đầu cho cả một năm cày cuốc.

Người xưa vẫn bảo "có kiêng có lành, có thờ có thiêng", đôi khi chẳng cần phải tìm kiếm những vật phẩm phong thủy đắt đỏ ở tận đâu đâu, chính những bộ cánh tươm tất mang gam màu tương sinh tương hợp khoác lên người mỗi sáng lại là vũ khí bí mật giúp bạn "hút trọn" năng lượng tích cực.

Một chút màu sắc tinh tế hợp mệnh không chỉ xua đi sự trì trệ của dư âm ngày Tết, mà còn giúp 12 con giáp củng cố sự tự tin, ghi điểm tuyệt đối trong mắt sếp và đồng nghiệp ngay từ những ánh nhìn đầu tiên của năm mới.

Năng lượng bứt phá vươn mình cho tuổi Tý, Sửu, Dần và Mão

Bước vào tuần làm việc khai xuân, những người tuổi Tý cần một cái đầu thật lạnh để xử lý mớ công việc tồn đọng, và gam màu xanh dương mộc mạc chính là lựa chọn hoàn hảo nhất để mang lại sự tĩnh tâm, giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt mà không bị ngợp.

Trong khi đó, hội những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, cần mẫn lại rất hợp với tông màu nâu đất hoặc be sáng trong tuần này, bởi nó không chỉ tôn lên vẻ thanh lịch chốn công sở mà còn tạo cảm giác đáng tin cậy, làm nền tảng vững chắc để cấp trên yên tâm giao phó những dự án quan trọng đầu năm.

Chuyển sang tuổi Dần, bản tính mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết của "chúa sơn lâm" sẽ được tiếp thêm nguồn sinh khí dồi dào nếu bạn khoác lên mình những trang phục có điểm xuyết sắc xanh lá cây tươi mát, như một chồi non vươn lên mạnh mẽ đón lộc đầu xuân, hứa hẹn những bứt phá bất ngờ trong đàm phán.

Còn với những cô nàng tuổi Mão tinh tế và khéo léo, sắc hồng pastel dịu dàng sẽ là "tấm bùa hộ mệnh" tuyệt vời giúp bạn dung hòa mọi mối quan hệ nơi công sở, biến những cuộc họp căng thẳng trở nên mềm mại và thu hút sự giúp đỡ nhiệt tình từ những quý nhân xung quanh.

Sức hút rạng rỡ gọi mời tài lộc của tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ và Mùi

Tuần đầu tiên đi làm lại, tuổi Thìn mang trong mình khí thế hừng hực muốn khẳng định bản thân, và không gì phù hợp hơn một chút sắc đỏ mận hoặc đỏ cam rực rỡ để kích hoạt tối đa sự may mắn và quyền lực, giúp những ý tưởng sáng tạo của bạn được sếp gật đầu tắp lự.

Trái ngược với sự ồn ào ấy, tuổi Tỵ lại ghi điểm bởi vẻ bí ẩn và sắc sảo, tuần này hãy thử làm mới mình bằng gam màu tím nhạt hoặc sắc bạc lấp lánh, chúng sẽ giúp trực giác của bạn trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, dễ dàng nhìn thấu những cơ hội sinh lời đang ẩn giấu.

Với những chú Ngựa ưa xê dịch và tự do, tuổi Ngọ hãy ưu tiên trang phục màu trắng tinh khôi hoặc kem sữa, sự thanh lọc từ gam màu này sẽ gột rửa đi mọi muộn phiền cũ, mang lại một phong thái làm việc nhẹ nhàng, linh hoạt và trôi chảy đến lạ kỳ.

Riêng với tuổi Mùi, vốn dĩ bản tính ôn hòa, hiền lành, sắc vàng chanh hoặc vàng mù tạt sẽ là điểm nhấn thắp sáng cả tuần lễ của bạn, mang theo nguồn năng lượng ấm áp như nắng mùa xuân, giúp bạn thu hút được những khoản thưởng nóng hay những cơ hội tài chính vô cùng ngọt ngào ngay từ những ngày đầu năm.

Trầm ổn, bình tâm mà chắc thắng dành cho Thân, Dậu, Tuất và Hợi

Khởi động lại guồng quay công việc, tuổi Thân lanh lợi đôi khi dễ bị phân tâm bởi dư âm hội hè, lúc này những trang phục mang sắc ánh kim hoặc xám tro sẽ đóng vai trò như một mỏ neo, giúp bạn lấy lại sự tập trung cao độ và phô diễn trọn vẹn sự chuyên nghiệp của mình.

Tuổi Dậu trong tuần lễ 23/2 - 1/3 này đặc biệt cần sự kiên định để hiện thực hóa các mục tiêu lớn, và sắc xanh navy trầm mặc, thanh lịch chính là người bạn đồng hành lý tưởng, củng cố thêm sức mạnh nội tại và sự uy tín trong từng lời nói của bạn trước đám đông.

Với những người tuổi Tuất chân thành và bộc trực, gam màu cam đất ấm áp sẽ là sợi dây gắn kết tuyệt vời, xua tan đi những hiểu lầm không đáng có nơi công sở, mở ra một môi trường làm việc hòa đồng và tràn ngập tiếng cười.

Cuối cùng, tuổi Hợi mộc mạc và bao dung hãy vỗ về chính mình bằng những bộ đồ mang sắc xanh ngọc bích êm ái, màu sắc này không chỉ mang lại sự bình yên trong tâm hồn mà còn ngầm thu hút luồng sinh khí dồi dào, giúp mọi công việc từ nhỏ đến lớn của bạn trong tuần này đều "thuận buồm xuôi gió", nhẹ nhàng gặt hái thành quả.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)