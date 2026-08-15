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Đi làm thêm, một sinh viên 18 tuổi phát hiện loạt thỏi vàng và đồng xu trị giá 284 tỷ đồng

Khánh Vy
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Số vàng và đồng xu được phát hiện có giá trị lên tới 284 tỷ đồng.

Đi làm thêm, một sinh viên 18 tuổi phát hiện loạt thỏi vàng và đồng xu trị giá 284 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một sinh viên 18 tuổi ở Bỉ cùng đồng nghiệp đã tình cờ phát hiện kho vàng trị giá khoảng 9 triệu euro (284 tỷ đồng) khi đào rãnh lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu nhà máy bia cũ. Kho báu được giấu kín trong bức tường của một tầng hầm từ cuối thế kỷ 19.

Kobe, 18 tuổi, đang làm thêm mùa hè tại một công trường ở Sint-Gillis-Dendermonde, tỉnh Đông Flanders, khi phát hiện những vật thể lạ trong lúc đào rãnh thoát nước. Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là những đồng xu mệnh giá 1 euro.

"Chúng tôi bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó nằm ở đó. Lúc đầu tôi nghĩ đó là những đồng xu 1 euro. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu đào chúng lên. Rồi chúng tôi thấy một thỏi vàng", Kobe kể với truyền thông địa phương.

Sau khi tiếp tục kiểm tra, nhóm công nhân nhận ra số tài sản này có giá trị lớn hơn nhiều. Kho báu gồm tiền vàng, vàng cốm và nhiều thỏi vàng có đánh số, được cất trong một chiếc túi bên trong bức tường xây kín của một tầng hầm.

Địa điểm phát hiện nằm trên đường Van Langenhovestraat, cách Brussels khoảng 30 km về phía tây bắc. Đây từng là khuôn viên một nhà máy bia được xây dựng từ cuối thế kỷ 19 cho gia đình Van Assche, chủ sở hữu nhà máy khi đó.

Hoạt động sản xuất bia tại đây bắt đầu từ năm 1899 và kết thúc vào năm 1970. Khu bất động sản sau đó được xếp hạng di tích lịch sử và hiện đang được tổ chức phúc lợi xã hội CAW Oost-Vlaanderen cải tạo thành văn phòng và nhà ở.

Trong quá trình thi công, các công nhân được giao lắp đặt hệ thống đường ống thoát nước. Geert Hillaert, đại diện CAW Oost-Vlaanderen, cho biết công trình đang được cải tạo gần như toàn bộ, chỉ giữ lại những bức tường của tòa nhà cũ. Chính trong quá trình này, kho vàng được phát hiện.

Đi làm thêm, một sinh viên 18 tuổi phát hiện loạt thỏi vàng và đồng xu trị giá 284 tỷ đồng - Ảnh 2.
Đi làm thêm, một sinh viên 18 tuổi phát hiện loạt thỏi vàng và đồng xu trị giá 284 tỷ đồng - Ảnh 3.

Theo Kobe, cách cất giấu cho thấy số vàng dường như đã được chủ nhân cố tình che giấu. "Nó thực sự được xây kín trong tường, không phải trong két sắt hay bất cứ thứ gì tương tự", anh nói.

Ngay sau khi phát hiện, Kobe và các đồng nghiệp đã báo cảnh sát và thông báo cho đơn vị quản lý khu bất động sản. Kho báu sau đó được chuyển tới một cơ sở an toàn ở Brussels để phục vụ điều tra.

Hiện các nhà chức trách chưa xác định được ai là chủ sở hữu hợp pháp của số vàng. Văn phòng công tố Đông Flanders cho biết trước tiên cần kiểm tra nguồn gốc tài sản, trong đó có khả năng xác định liệu số vàng có liên quan đến tài sản bị đánh cắp hoặc hoạt động phạm pháp hay không.

Quyền sở hữu kho báu cũng có thể trở thành vấn đề phức tạp khi các nhà thầu, tổ chức quản lý bất động sản hoặc hậu duệ của gia đình Van Assche có thể đưa ra yêu cầu liên quan. Theo quy định tại Bỉ, người phát hiện phải chờ ít nhất 5 năm để các chủ sở hữu tiềm năng có cơ hội yêu cầu quyền đối với kho báu.

Cựu thị trưởng Dendermonde Piet Buyse cho rằng gia đình Van Assche từng là một gia đình giàu có và không loại trừ khả năng họ đã mua vàng để cất giữ trong thời kỳ trước đây.

Về phần Kobe, anh cho biết nhóm công nhân hiểu ngay rằng một phát hiện có giá trị lớn như vậy cần được giao cho cơ quan chức năng. Dù chưa biết mình có được hưởng phần thưởng nào hay không, nam sinh vẫn hy vọng việc phát hiện kho báu bất ngờ này có thể mang lại một khoản lợi ích cho những người tìm thấy nó.

Theo The Guardian

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