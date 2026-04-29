Đi làm cả tháng chỉ vui mỗi ngày nhận lương, 5 ngày sau lại buồn vì hết tiền: Hãy nói tôi không cô đơn đi?!

Nếu 3h chiều được nhận lương, thì từ 7h sáng tôi đã thấy vui rồi. Dễ hiểu thôi mà, có tiền ai lại không vui, đi làm cả tháng cũng chỉ đợi mỗi khoảnh khắc “ting ting” chưa đến 1 giây ấy. Nhưng chuyện đáng buồn với tôi lại là: Niềm vui thấy lương về ngắn chẳng tày gang. Chỉ khoảng 4-5 ngày sau, nhìn lại tài khoản là lại thấy buồn ngay được.

Lý do: Sắp hết tiền!

1. “Tự thưởng quá tay” ngay sau ngày lương

Tôi từng nghĩ việc tự thưởng là cần thiết để tạo động lực làm việc. Điều đó không sai, nhưng vấn đề là mức độ. Ngày nhận lương trở thành cái cớ để chi tiêu thoải mái hơn bình thường: ăn nhà hàng thay vì ăn quán quen, mua đồ không thật sự cần thiết chỉ vì “mình xứng đáng”.

Ảnh minh họa

Khi nhiều khoản nhỏ cộng lại, tổng chi trong vài ngày đầu tháng đã chiếm một phần lớn thu nhập. Cảm giác vui thì có, nhưng đổi lại là áp lực tài chính kéo dài cả tháng. Tự thưởng không sai, nhưng nếu không có giới hạn, nó vô tình trở thành “cú trượt” ngay từ đầu tháng.

2. Không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Phần lớn thời gian, tôi tiêu tiền theo cảm hứng. Thấy hợp lý thì mua, thấy tiện thì chi. Không có một con số cụ thể cho từng khoản như ăn uống, di chuyển hay giải trí. Điều này khiến việc kiểm soát gần như bằng không. Khi không biết mình “được phép” tiêu bao nhiêu, rất dễ rơi vào trạng thái tiêu quá tay mà không nhận ra. Đến khi kiểm tra lại tài khoản thì mọi thứ đã muộn. Một kế hoạch đơn giản, dù không quá chi tiết, cũng giúp tạo ra ranh giới rõ ràng giữa “nên chi” và “không cần chi”.

Có những lúc tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình “cần” một món đồ mới: một chiếc áo đẹp hơn, một đôi giày tiện hơn, hay một món đồ công nghệ “giúp làm việc hiệu quả hơn”. Nhưng thực tế, phần lớn trong số đó chỉ là “muốn” được hợp lý hóa. Sự khác biệt này rất mỏng manh, nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tài chính cá nhân. Khi mọi mong muốn đều được nâng cấp thành nhu cầu, chi tiêu sẽ tăng lên mà không có điểm dừng. Và kết quả là tài khoản giảm nhanh hơn nhiều so với dự tính.

3. Không dành tiền tiết kiệm ngay từ đầu

Sai lầm lớn nhất của tôi là chỉ tiết kiệm phần còn lại sau khi đã chi tiêu. Nhưng “phần còn lại” thường… không tồn tại. Khi không ưu tiên tiết kiệm ngay từ đầu, tiền sẽ tự động được phân bổ hết cho các nhu cầu khác. Ngược lại, nếu trích một khoản cố định ngay khi nhận lương, dù không quá lớn, cảm giác tài chính cũng ổn định hơn.

Đây không phải là chuyện kỷ luật quá mức, mà là cách tạo ra một “kết quả hữu hình” sau mỗi tháng làm việc.

Ảnh minh họa

4. Bị cuốn theo khuyến mãi và ưu đãi

Những dòng chữ như “giảm 50%”, “mua 1 tặng 1” hay “chỉ hôm nay” luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Tôi từng mua nhiều thứ chỉ vì thấy “hời”, dù thực tế không có nhu cầu rõ ràng. Vấn đề là ưu đãi chỉ có ý nghĩa khi nó áp dụng cho thứ mình thật sự cần.

Nếu không, đó chỉ là một cách chi tiêu khác được ngụy trang dưới vỏ bọc tiết kiệm. Sau cùng, tiền vẫn rời khỏi tài khoản, chỉ là mình cảm thấy đỡ “xót” hơn mà thôi.

Nhìn lại những sai lầm này, tôi không còn quá bất ngờ vì sao tiền lương “bay” nhanh đến vậy. Đi làm cả tháng, niềm vui không nên chỉ gói gọn trong vài ngày đầu tháng rồi sau đó là chuỗi ngày dè dặt chi tiêu. Khi thay đổi cách nhìn về tiền, từ việc tiêu theo cảm xúc sang tiêu có ý thức hơn, mọi thứ bắt đầu khác đi. Không cần cắt giảm cực đoan hay sống kham khổ, chỉ cần rõ ràng hơn với từng quyết định chi tiêu.

Tiền không nhất thiết phải tích lũy thật nhiều ngay lập tức, nhưng ít nhất, sau mỗi tháng làm việc, nên có một cảm giác rằng công sức của mình đã để lại điều gì đó cụ thể. Không chỉ là hóa đơn, mà còn là một khoản tiết kiệm, một sự chủ động, và một tâm lý nhẹ nhàng hơn khi nhìn vào tài khoản.