Đi họp lớp, 18 người ăn hết 181,5 triệu đồng nhưng không ai chịu góp tiền

Chuyện họp lớp này đúng là hy hữu.

Cuối tháng 9 vừa qua, Lou - Một người phụ nữ U50 tại Thượng Hải, Trung Quốc, đứng ra hẹn 18 người bạn học cũ đi ăn tại một nhà hàng cao cấp. Bữa tiệc có tôm hùm, bào ngư và nhiều chai rượu đắt tiền, với tổng hóa đơn lên tới 46.888 NDT (khoảng 181,5 triệu đồng).

Khi thanh toán, Lou đề nghị mọi người cùng chia sẻ chi phí, nhưng không ai lên tiếng đồng ý trả tiền. Một số người cho rằng cô là người khởi xướng buổi họp lớp nên phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ. Không muốn tranh cãi thêm, Lou chỉ trả phần chi phí của mình rồi rời đi.

Tuy nhiên, nhà hàng nơi 18 người bạn cùng nhau dùng bữa lại không chấp nhận việc tách hóa đơn lẻ tẻ thành nhiều lần chuyển khoản như vậy. Chẳng ai chịu ai, cuối cùng, tất cả đưa nhau ra tòa.

Đầu tháng 10/2026, tòa án bác bỏ yêu cầu này. Vụ việc khiến cuộc gặp mặt vốn được tổ chức để ôn lại kỷ niệm trở thành tranh chấp về tiền bạc, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm chi trả trong những cuộc tụ họp bạn bè. Mấu chốt của vụ việc nằm ở quan niệm rằng người đứng ra tổ chức họp lớp đương nhiên phải trả tiền cho tất cả mọi người. Lou không đồng ý với cách hiểu này. Cô chủ động liên hệ các bạn học cũ để tổ chức một buổi gặp mặt, nhưng điều đó không có nghĩa cô đã hứa sẽ bao trọn chi phí ăn uống.

Ảnh minh họa

Trước khi bữa tiệc diễn ra, các thành viên không thống nhất rõ ai sẽ thanh toán hóa đơn, cũng không xác nhận rằng người tổ chức sẽ mời cả nhóm. Lou nhấn mạnh không có thỏa thuận bằng văn bản hay lời hứa miệng rõ ràng nào cho thấy cô đồng ý trả toàn bộ số tiền. Vì vậy, việc cô là người khởi xướng buổi gặp mặt không đủ để buộc cô phải gánh khoản chi phí này.

Điều đáng chú ý là trước khi thanh toán, không ai trong nhóm lên tiếng phản đối việc lựa chọn món ăn đắt tiền. Chỉ đến khi hóa đơn được đưa ra, những người tham gia mới cho rằng Lou phải chịu trách nhiệm thanh toán vì đã đứng ra tổ chức.

Câu chuyện này sau đó đã lan truyền trên MXH và thu hút sự quan tâm tranh luận của cộng đồng mạng. Thay vì cùng nhau ôn lại kỷ niệm, mọi người lại đặt gánh nặng tài chính lên vai người chủ động kết nối cả nhóm. Việc một người nhiệt tình đứng ra sắp xếp cuộc gặp không nên bị mặc nhiên hiểu thành cam kết chi trả cho tất cả.

Dù vậy, không ít người cho rằng Lou có một thiếu sót khi tổ chức buổi họp lớp: Cô chưa nói rõ ngay từ đầu rằng mọi người sẽ tự trả phần chi phí của mình. Trong những cuộc gặp có thể phát sinh khoản tiền lớn, việc bỏ qua vấn đề thanh toán dễ khiến các bên hiểu khác nhau về trách nhiệm của mỗi người.

Một lời nhắn đơn giản như “cuối tuần gặp nhau nhé” có thể đủ để khơi gợi sự hào hứng của bạn bè lâu ngày không gặp, nhưng lại chưa giải quyết được những chi tiết thực tế như địa điểm, ngân sách và cách chia tiền. Nếu một người dự định mời cả nhóm, điều đó nên được nói rõ. Ngược lại, nếu mọi người tự thanh toán, cả nhóm cũng cần thống nhất trước khi gọi món.

Vụ việc còn phản ánh sự khác biệt trong quan niệm về các cuộc họp lớp. Với một số người, người đứng ra tổ chức thường được kỳ vọng phải chủ động lo liệu mọi thứ, thậm chí trả tiền để buổi gặp mặt thêm phần chu đáo. Trong khi đó, những người quen với nguyên tắc chia đều chi phí cho rằng việc tham gia một bữa tiệc không đồng nghĩa với quyền yêu cầu người tổ chức bao trọn hóa đơn.

Dù theo quan niệm nào, kỳ vọng cá nhân cũng không thể thay thế cho sự thống nhất giữa những người tham gia. Một người có thể tự nguyện mời bạn bè ăn uống, nhưng sự tự nguyện ấy khác hoàn toàn với việc bị yêu cầu thanh toán chỉ vì đã đứng ra hẹn mọi người.

Từ câu chuyện này, nhiều người cho rằng các cuộc tụ họp bạn bè cần sự rõ ràng ngay từ đầu, đặc biệt khi lựa chọn nhà hàng cao cấp. Thống nhất cách thanh toán trước không làm giảm tình cảm giữa những người bạn, mà giúp tránh tình huống khó xử liên quan đến chuyện tiền nong.

(Nguồn: Sohu)