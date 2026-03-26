Ngày 26/3, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chính quyền đã triển khai lực lượng dọn dẹp khu vực chiếc máy bay Mig21 đang nằm tại khu đất số 40 Nguyễn Trãi, phường An Xuyên (phía sau khu nhà tập thể cán bộ). Sau khi dọn dẹp mặt bằng, chiếc máy bay sẽ được di dời về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau để bảo quản tốt hơn.

“Tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác định nguồn gốc chiếc máy bay, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo", ông Thăng nói.

Chiếc máy bay bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, hiện chiếc máy bay Mig21 có bộ khung còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều chi tiết ở cánh, phần đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng.

Trước thông tin về chiếc máy bay Mig21 bị lãng quên tại Cà Mau, mới đây, Đại tá Kiều Văn Dũng – nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã lên tiếng làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay này. Theo đó, những năm 80 thế kỷ trước, Quân chủng Không quân tặng một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau có thể phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý.