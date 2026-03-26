Di dời chiếc máy bay Mig21 bị 'bỏ quên' tại Cà Mau

Tân Lộc |

Tiêm kích Mig21 nằm giữa bãi cỏ um tùm, xuống cấp nghiêm trọng sẽ được tỉnh Cà Mau di dời về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để bảo quản, xác minh nguồn gốc và đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

Ngày 26/3, ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, chính quyền đã triển khai lực lượng dọn dẹp khu vực chiếc máy bay Mig21 đang nằm tại khu đất số 40 Nguyễn Trãi, phường An Xuyên (phía sau khu nhà tập thể cán bộ). Sau khi dọn dẹp mặt bằng, chiếc máy bay sẽ được di dời về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau để bảo quản tốt hơn.

“Tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên môn xác định nguồn gốc chiếc máy bay, sau đó sẽ có hướng xử lý tiếp theo", ông Thăng nói.

Di dời máy bay Mig21 bị bỏ quên tại Cà Mau về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ảnh 1.

Chiếc máy bay bị 'bỏ quên' nhiều năm giữa khu dân cư Cà Mau.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau cho biết, hiện chiếc máy bay Mig21 có bộ khung còn tương đối nguyên vẹn, nhưng nhiều chi tiết ở cánh, phần đầu và đuôi đã bị ăn mòn, biến dạng.

Trước thông tin về chiếc máy bay Mig21 bị lãng quên tại Cà Mau, mới đây, Đại tá Kiều Văn Dũng – nguyên Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã lên tiếng làm rõ nguồn gốc chiếc máy bay này. Theo đó, những năm 80 thế kỷ trước, Quân chủng Không quân tặng một số máy bay (đã loại biên) để trưng bày triển lãm, trong đó có tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau). Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau có thể phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh chủ động xử lý.

Cục CSGT nói về bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông
Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

Hiện trường đau lòng vụ xe máy và ô tô con bị vùi lấp khiến 2 phụ nữ tử vong

00:47
Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

Hé lộ về chiếc tiêm kích MiG-21 'vô chủ' suốt hơn 40 năm sắp được 'hồi sinh'

00:59
Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

Khoảnh khắc thảm kịch xe khách chở nhiều người trong cùng gia đình rơi sông, 16 người tử vong

01:03
60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

60 giây điên cuồng đập phá chiếc taxi chở vợ, người đàn ông nhận cái kết đắng

00:57
Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

Bất ngờ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi xe Lexus tông liên hoàn 6 ô tô

00:58
Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

Bàng hoàng lời khai của tài xế xe Lexus phi ngược chiều, tông hàng loạt xe khác rồi lật ngửa ở Hà Nội

01:11
Nguyễn Thị Nhàn bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

Nguyễn Thị Nhàn bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

04:46
Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

Xe biển xanh chở người vắt vẻo trên thùng: Bất ngờ lời giải thích của tài xế

01:22
